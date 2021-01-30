Самые дешёвые продукты – в Данковском и Грязинском районах

Липецк занимает третью строчку рейтинга муниципалитетов по стоимости потребительской корзины.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе этого года Липецкая область по уровню средних потребительских цен из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 15-ти занимает лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО. В нашем регионе зафиксирована самая низкая в ЦФО цена на масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, крупу гречневую - ядрицу и лук репчатый.



Как сообщает агентство содействия развитию торговой деятельности, по результатам анализа цен на 24 наименования отдельных видов продовольственных товаров, в январе тройку лидеров по минимальной стоимости продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину, Данковский район – у него первое место со стоимостью продуктовой корзины в 2359,49 рубля, 2-е место занимает Грязинский район – 2378,6 рубля, 3-е место – Липецк – 2411,75 рубля. Последнюю строку рейтинга занимает Краснинский район – 3320,79 рубля.



Наибольшее снижение стоимости потребительской корзины к декабрю 2020 года отмечается в Задонском районе – на 26,37%. Худшую динамику показал Липецкий район, где потребительская корзина подорожала на 17,96%.



В целях стабилизации цен на сахар-песок и масло подсолнечное 14 декабря 2020 года Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с торговыми сетями об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 руб./кг, масло подсолнечное -110 руб./кг на срок с 21 декабря текущего года по 31 марта 2021 года.



29 января был проведён мониторинг цен в 12 сетевых предприятиях торговли: установленный порог цен на сахар и масло подсолнечное не был превышен. Снижена цена сахар-песок (по отношению к 25 января) в одной торговой сети, повысилась также в одной торговой сети. Цена на масло подсолнечное снизилась в двух торговых сетях, повысилась в трёх торговых сетях. По состоянию на 29 января минимальная цена сахара составила 39,49 руб./кг, подсолнечного масла – 86,50 руб./кг.



По состоянию на 25 января, Росстатом в Липецкой области зафиксирован самый низкий уровень средней розничной цены на масло подсолнечное, и 2 место по уровне цены на сахар-песок среди регионов ЦФО. По данным Минпромторга России и Росстата, на 25 января Липецкая область вошла в число 14 субъектов России, где соблюдается предельный уровень средней розничной цены на сахар-песок и масло подсолнечное, установленный в соглашениях.