Банковские мошенники начали подменять номера полиции

Житель Данкова после звонков из «банка» и «полиции» перевел мошенникам 411 000 рублей.

За сутки полицейские приняли два обращения жителей области пострадавших от действий лжесотрудников службы безопасности банков.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 33-летнему жителю Данкова позвонил представитель банка, и сообщил, что предотвращена попытка списания денег с его счета. Звонивший порекомендовал данковчанину перевести средства на «безопасный счет». Также мошенник сообщил, что попыткой списания денег заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и ему перезвонят из полиции с определенного номера телефона.



- Потерпевший проверил на сайте названный номер телефона, и убедился, что он принадлежит УМВД России по Липецкой области. Поэтому, когда ему перезвонили с этого номера у него не возникло никаких подозрений. Звонивший, представился руководителем одного из подразделений УМВД, и посоветовал действовать в соответствии с рекомендациями сотрудника банка. Потерпевший, следуя указаниям «сотрудника банка», в течение двух дней небольшими суммами перевёл на счет мошенников 411 000 рублей, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Полицейские предупреждают: мошенники обладают техническими возможностями, позволяющими звонить с абонентских телефонов, принадлежащих органам государственной власти, в т.ч. правоохранительным структурам и силовым ведомствам, которые находятся в открытом доступе. Чтобы избежать обмана прервите разговор и перезвоните по такому номеру.

