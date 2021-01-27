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сегодня, 11:13

Банковские мошенники начали подменять номера полиции

8 945
#мошенничество
2
Банковские мошенники начали подменять номера полиции

Житель Данкова после звонков из «банка» и «полиции» перевел мошенникам 411 000 рублей.

За сутки полицейские приняли два обращения жителей области пострадавших от действий лжесотрудников службы безопасности банков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 33-летнему жителю Данкова позвонил представитель банка, и сообщил, что предотвращена попытка списания денег с его счета. Звонивший порекомендовал данковчанину перевести средства на «безопасный счет». Также мошенник сообщил, что попыткой списания денег заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и ему перезвонят из полиции с определенного номера телефона.

- Потерпевший проверил на сайте названный номер телефона, и убедился, что он принадлежит УМВД России по Липецкой области. Поэтому, когда ему перезвонили с этого номера у него не возникло никаких подозрений. Звонивший, представился руководителем одного из подразделений УМВД, и посоветовал действовать в соответствии с рекомендациями сотрудника банка. Потерпевший, следуя указаниям «сотрудника банка», в течение двух дней небольшими суммами перевёл на счет мошенников 411 000 рублей, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Полицейские предупреждают: мошенники обладают техническими возможностями, позволяющими звонить с абонентских телефонов, принадлежащих органам государственной власти, в т.ч. правоохранительным структурам и силовым ведомствам, которые находятся в открытом доступе. Чтобы избежать обмана прервите разговор и перезвоните по такому номеру.
8 945
#мошенничество
2

Комментарии (8)

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Денис

2 минуты назад
НАДЕЖДА, меня в трубку обозвали - "ублюдок конченный".)) советую сразу их обкладывать трёхэтажным матом)
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233

14 минут назад
Это позор, это подмена определения номера, звонят с другого, ес-но.
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тт

17 минут назад
их тупо не ловят, не интересно наверное
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Это позор

23 минуты назад
Это не государство, если мошенники звонят с номеров гос органов. Это днище
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Н

25 минут назад
НАДЕЖДА, вот уж точно "они давят как каток" Меня спасло, что включился мозг и я тоже начала говорить, что сейчас пойду в банк, он находится рядом с домой. После чего те же слова про "суку". Просто, не соглашайтесь ни на какие предлагаемые действия, говорите, что сами разберетесь с банком и услышите о себе такое. Но потом будет вам счастье.
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НАДЕЖДА

40 минут назад
На прошлой неделе был мне такой звонок. Говорили очень четко и грамотно, на вопрос почему звоните не с банковского номера, ответили у службы безопасности свой номер. Сказали что осуществляется списание средств с вашей карты Мир и чтобы это прекратить надо срочно составить заявление. Для этого необходимо указать персональные данные и уточнить номер карты. Я им сказала, что никакие данные я подтверждать не буду, пойду в банк и все там сделаю. Они очень убедительно сказали, что это само-собой, но все же надо подтвердить данные. После 7 минут разговора я им категорически отказала, после чего услышала в трубке: "Сука старая!!!" и отбой. На своей шкуре испытала- они давят как каток, не каждый выдержит этот напор. Будьте бдительны!!!
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. Джон Ленин

54 минуты назад
Жалко , что мошенники обладают техническими возможностями, а полЮцейские нет...... Предупреждать это хорошо, но пора и своими прямыми обязанностями заняться....... Хотя, кому там заниматься........ ??
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Вот как

56 минут назад
Да мне ещё в августе звонили по такой схеме, я их час целый троллил:)) служба безопасности с кодом Москвы, а с полиции, действительно определилась Липецкая область, перезвонил с рабочего номера, трубку не взяли. Тут каждый день твердят, прерывайте разговор и сами перезвоните в банк, что не понятного? На карточке номер федеральный для чего?
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