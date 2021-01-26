Доброе утро, Липецк!

Наступил вторник, 26 января. Сегодня липчане могут записаться на вакцинацию от COVID-19 в школах, подать заявку на грантовый конкурс гостеприимства, высказать свои предложения по дизайн-коду города. В Липецке стартует очный этап конкурса классных руководителей.

Погода



В Липецке сегодня облачно, небольшой дождь. Температура днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. 26 января стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза.



Транспорт



Пассажирам стоит обратить внимание на изменения в графике движения автобуса №33. Там ввели дополнительный рейс. Он будет отправляться от остановочного пункта «Чаплыгинское шоссе» в 22:49. В связи с этим время отправления некоторых рейсов по маршруту будет несколько скорректировано.



Нежное утро



Начало дня — это время для себя. Как гармонично и позитивно встретить день, показала блогер Александра.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@_asergeevna)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



«Самый классный классный»



Сегодня в Липецке стартует очный этап ежегодного профессионального конкурса «Самый классный классный». На победу претендуют 16 педагогов. Им предстоит пройти еще четыре этапа конкурса. Конкурсанты сегодня презентуют свои визитные карточки в гимназии №12.



Дизайн-код



Любой желающий – будь то профессиональный дизайнер или любитель – может попробовать свои силы в разработке фирменного дизайн-кода Липецка. Брендбук должен определять основные цветовое и графическое решения, которые станут исходной точкой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламных конструкций. Конкурсные проекты присылайте на почту



Заявки на прививки



У липчан есть несколько способов записаться на прививку. Теперь к вариантам записи добавляется ещё один – желающий сделать прививку может обратиться к классному руководителю своего ребёнка. В школе сформируют списки и передадут в поликлинику, закрепленную за школой. Именно там мамы и папы смогут сделать укол. О дате и времени прививки им сообщат медработники.



1,5 млн рублей на проект



На платформе «Россия — страна возможностей» продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс



Школьный карантин



44 ученика двух классов школ №№36 и 37 пока будут учиться дома из-за увеличившегося числа заболевших ОРВИ детей. По последним данным всего на больничном находятся 4,3% учащихся, или 2501 человек. Среди педагогов также есть заболевшие – 3,4% от общего числа, или 105 специалиста. Родители учеников могут в любой момент по желанию перевести своего ребенка на удалённое обучение. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.



А вы знали?



Кавер-версия – это когда один исполнитель берется за песню другого . Как правило, копия всегда оказывается хуже оригинала. Но бывают случаи, когда кавер затмевает исходную композицию, а оригинал оказывается безнадёжно забыт. Иногда настолько безнадежно, что за оригинал считают именно кавер-версию. Автор блога «Лонгплей» Александр сделал уже



В Липецке сегодня облачно, небольшой дождь. Температура днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. 26 января стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза.Пассажирам стоит обратить внимание на изменения в графике движения автобуса №33. Там ввели дополнительный рейс. Он будет отправляться от остановочного пункта «Чаплыгинское шоссе» в 22:49. В связи с этим время отправления некоторых рейсов по маршруту будет несколько скорректировано.Начало дня — это время для себя. Как гармонично и позитивно встретить день, показала блогер Александра.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня в Липецке стартует очный этап ежегодного профессионального конкурса «Самый классный классный». На победу претендуют 16 педагогов. Им предстоит пройти еще четыре этапа конкурса. Конкурсанты сегодня презентуют свои визитные карточки в гимназии №12.Любой желающий – будь то профессиональный дизайнер или любитель – может попробовать свои силы в разработке фирменного дизайн-кода Липецка. Брендбук должен определять основные цветовое и графическое решения, которые станут исходной точкой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламных конструкций. Конкурсные проекты присылайте на почту mugcr@yandex.ru . Проекты принимают до 4 апреля.У липчан есть несколько способов записаться на прививку. Теперь к вариантам записи добавляется ещё один – желающий сделать прививку может обратиться к классному руководителю своего ребёнка. В школе сформируют списки и передадут в поликлинику, закрепленную за школой. Именно там мамы и папы смогут сделать укол. О дате и времени прививки им сообщат медработники.На платформе «Россия — страна возможностей» продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» . Авторы конкурса ищут и помогают реализовать лучшие проекты в сфере гостеприимства в России. Участники конкурса могут выиграть грант на реализацию проекта до 1,5 млн рублей, получить советы от наставников и побывать на крупных молодежных форумах, а также получить привилегии при поступлении на профильные направления магистратуры. Участие — бесплатно.44 ученика двух классов школ №№36 и 37 пока будут учиться дома из-за увеличившегося числа заболевших ОРВИ детей. По последним данным всего на больничном находятся 4,3% учащихся, или 2501 человек. Среди педагогов также есть заболевшие – 3,4% от общего числа, или 105 специалиста. Родители учеников могут в любой момент по желанию перевести своего ребенка на удалённое обучение. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.Кавер-версия – это когда один исполнитель берется за песню другого . Как правило, копия всегда оказывается хуже оригинала. Но бывают случаи, когда кавер затмевает исходную композицию, а оригинал оказывается безнадёжно забыт. Иногда настолько безнадежно, что за оригинал считают именно кавер-версию. Автор блога «Лонгплей» Александр сделал уже целую серию выпусков про каверы , о которых многие не знают. Среди них — ситуация с песней Дэвида Боуи «The Man Who Sold the World». Группа «Nirvana» настолько успешно сделала кавер, что Боуи устал слышать просьбы на концертах — спеть эту песню «Nirvana», которая на самом деле его.