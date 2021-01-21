Дороги в Липецкой области отремонтируют местные компании

Подведены итоги аукционов на 2,1 млрд рублей. Подрядчики сбили цены почти на 400 млн рублей.

«Дорожное агентство Липецкой области» подвело итоги торгов на ремонт 36 участков на дорогах региона. В торгах на 2,1 млрд рублей победили две липецкие организации - ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и ООО «Инфинити Групп». Общая сумма контрактов после торгов на понижение составляет около 1,7 млрд рублей, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области. За эту сумму подрядчики обновят почти 270 км дорожного полотна. Источник финансирования работ - средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Всего в этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 56 объектов дорог общего пользования регионального значения (424 км), из них 3 - в пределах агломерации (Липецк, Елец, Грязи, - 12,94 км).



Дорожные ремонты разбиты на три очереди. Несмотря на то, что ремонты дорог разбиты на этапы, подрядчики будут проводить работы параллельно. Сроки окончания ремонтов — 21 и 29 октября 2021 года. До этой даты подрядчики должны обновить почти 270 км полотна.



В первую очередь включили ремонт 111,981 км полотна. Это дороги:

- Волово-Юрские Дворы-граница Орловской области в Воловском районе,

- Грязи-Коробовка в Грязинском районе,

- Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков в Данковском районе,

- Березовка-Измайловка-Барятино» в Данковском районе,

- Добринка-Верхняя Матренка» в Добринском районе,

- Грязи-Хворостянка-Добринка в Добринском районе,

- Доброе-Мичуринск в Добровском районе,

- Долгоруково-Верхний Ломовец в Долгоруковском районе,

- Долгоруково-Войсковая Казинка в Долгоруковском районе,

- Пажень-Березовка в Елецком районе,

- Полевые Локотцы -Лебяжье-Бабарыкино в Измалковском районе,

- Измалково-Чернава в Измалковском районе.



На вторую очередь запланирован ремонт 76,725 км дорог:

- Липецк-Доброе-Чаплыгин с подъездом к селу Филатовка в Добровском районе,

- Волчье-Каликино в Добровском районе,

- Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни в Елецком районе,

- Елец-Талица-Красное в Краснинском районе,

- Васильевка-Николаевка в Краснинском районе,

- Становое-Троекурово-Лебедянь в Краснинском районе,

- Чернолес-Елизаветовка в Становлянском районе.



В рамках третьей очереди подрядчики обновят 70,435 км дорог:

- Белоносовка- Георгиевка-Березнеговатка- примыкание к дороге Добринка-Талицкий Чамлык в Добринском районе,

- Паршиновка-Ровенка-граница Воронежской области с подъездом к селу Алексеевка в Добринском районе,

- Казино - прим к дороге Орел-Тамбов в Задонском районе,

- Подъезд к Лебедяни,

- Каменная Лубна-Грязновка - примыкание к автодороге Липецк-Данков в Лебедянском районе,

- Лев Толстой-Данков в Лев Толстовском районе,

- Подъезд к аэропорту в Липецком районе,

- Варваро-Борки-Новодмитриевка в Липецком районе,

- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе,

- Малинино-Круглянка-Вербилово в Хлевенском районе,

- Дмитриевка-граница Грязинского района в Усманском районе,

- Солнцево - Шишкино — примыкание к автодороге Чаплыгин - автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе.

