Коронавирус

сегодня, 14:29

Антиковидную вакцину начали развозить по липецким поликлиникам

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#вакцина #коронавирус

На прививку записалось около 9 тысяч жителей региона.

Липецкая область получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». Препарат привезли в спецавтомобиле на станцию переливания крови. Здесь вакцина хранится в морозильниках при температуре не выше — 18 градусов.



Уже сегодня в поликлиники Липецка планируют развести две тысячи доз. Остальные маркируют. 

— Первые дозы будут развезены по поликлиникам № 1, 2, «Свободный Сокол», «Липецкмед». После маркировки развезут остальные, — рассказала GOROD48 генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.

До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.



В регион уже поступала вакцина. Первая партия была совсем маленькой — 42 дозы, вторая — 800 доз. В первую очередь прививали медиков и учителей. Информации о том, что кто-то плохо перенес прививку, на данный момент нет.

Вакцину из новой партии получат те, кто записался по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48, а также люди из зоны риска (медики, учителя, соцработники, т. е. те люди, которым по долгу службы приходится общаться с большим количеством народа).

 
Между тем, в облздраве уже сформирован список в котором около 9 тысяч человек. В него вошли в том числе и те жители региона, которые записались на прививку по телефону ЕДС. Записанным обещают перезвонить и пригласить на вакцинацию, когда в их поликлинику поступит препарат.  
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#вакцина #коронавирус

Комментарии (3)

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померещилось?

4 минуты назад
где вакцина? в раковине....врачи не глупые,вот им и хорошо,без осложнений....
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Житель Красного

8 минут назад
Где вакцинироваться? К нам в Красное препарат не поступит... Его негде хранить...
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