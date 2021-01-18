Коронавирус
сегодня, 14:29
Антиковидную вакцину начали развозить по липецким поликлиникам
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На прививку записалось около 9 тысяч жителей региона.
Липецкая область получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». Препарат привезли в спецавтомобиле на станцию переливания крови. Здесь вакцина хранится в морозильниках при температуре не выше — 18 градусов.
Уже сегодня в поликлиники Липецка планируют развести две тысячи доз. Остальные маркируют.
— Первые дозы будут развезены по поликлиникам № 1, 2, «Свободный Сокол», «Липецкмед». После маркировки развезут остальные, — рассказала GOROD48 генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.
До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.
В регион уже поступала вакцина. Первая партия была совсем маленькой — 42 дозы, вторая — 800 доз. В первую очередь прививали медиков и учителей. Информации о том, что кто-то плохо перенес прививку, на данный момент нет.
Вакцину из новой партии получат те, кто записался по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48, а также люди из зоны риска (медики, учителя, соцработники, т. е. те люди, которым по долгу службы приходится общаться с большим количеством народа).
Между тем, в облздраве уже сформирован список в котором около 9 тысяч человек. В него вошли в том числе и те жители региона, которые записались на прививку по телефону ЕДС. Записанным обещают перезвонить и пригласить на вакцинацию, когда в их поликлинику поступит препарат.
Уже сегодня в поликлиники Липецка планируют развести две тысячи доз. Остальные маркируют.
— Первые дозы будут развезены по поликлиникам № 1, 2, «Свободный Сокол», «Липецкмед». После маркировки развезут остальные, — рассказала GOROD48 генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.
До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.
В регион уже поступала вакцина. Первая партия была совсем маленькой — 42 дозы, вторая — 800 доз. В первую очередь прививали медиков и учителей. Информации о том, что кто-то плохо перенес прививку, на данный момент нет.
Вакцину из новой партии получат те, кто записался по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48, а также люди из зоны риска (медики, учителя, соцработники, т. е. те люди, которым по долгу службы приходится общаться с большим количеством народа).
Между тем, в облздраве уже сформирован список в котором около 9 тысяч человек. В него вошли в том числе и те жители региона, которые записались на прививку по телефону ЕДС. Записанным обещают перезвонить и пригласить на вакцинацию, когда в их поликлинику поступит препарат.
2 622
померещилось?
Житель Красного