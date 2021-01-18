Подростки разбили две камеры уличного наблюдения в Липецке

Били камеры всем, что попадет под руку – даже женскими туфлями

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Это произошло еще на новогодних каникулах. 8 января группа мальчишек в 15 микрорайоне Липецка, на проезде Строителей, подошли к камере уличного наблюдения установленного у входа и начали бросать в нее женской туфлей, жестяной банкой от напитка, бить палкой. Соответственно, камера это всё фиксировала. Такая же участь ждала и вторую камеру на этом доме.



Владельца камер с заявлением в полицию пока не обратились, но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту происходящего на видеокадрах полицейские в любом случае проведут проверку. Оригиналы записи с лицами хулиганов в полиции имеются.



