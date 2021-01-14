Добринский ветеран войны отметил 103-й день рождения

Ветерана поздравил глава района

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Глава Добринского района Роман Ченцов рассказал на своей страничке в Инстаграм о добринском долгожителе."Сегодня 14 января исполнилось 103 года участнику Великой Отечественной войны – Виктору Михайловичу Морозову.Жизненный путь Виктора Михайловича заслуживает наивысшей степени уважения. Ведь на его долю выпало немало испытаний. Война, контузия, плен, пытки, попытка побега, освобождение. Такие люди являются живой частицей истории нашей великой страны", - сообщил глава района.Роман Ченцов поздравил 103-летнего ветерана лично и передал поздравление губернатора.