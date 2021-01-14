Общество

сегодня, 16:58

Добринский ветеран войны отметил 103-й день рождения

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#долгожители
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Добринский ветеран войны отметил 103-й день рождения

Ветерана поздравил глава района

Глава Добринского района Роман Ченцов рассказал на своей страничке в Инстаграм о добринском долгожителе.

"Сегодня 14 января исполнилось 103 года участнику Великой Отечественной войны – Виктору Михайловичу Морозову.
Жизненный путь Виктора Михайловича заслуживает наивысшей степени уважения. Ведь на его долю выпало немало испытаний. Война, контузия, плен, пытки, попытка побега, освобождение. Такие люди являются живой частицей истории нашей великой страны", - сообщил глава района.

Роман Ченцов поздравил 103-летнего ветерана лично и передал поздравление губернатора.




Фото: www.instagram.com/chentsov467

4 502
#долгожители
1

Комментарии (4)

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Липчанин

48 минут назад
Сказано, у меня родственник рассказывал, в числе первых попал в плен, работал в восточной Приссии на фермера, тот идеями нацизма не был, в первую мировую воевал и к русским относился не плохо. Так вот этот дед в плену потом рассказывал, что первый раз в жизни у него попробовал что такое белых хлеб с маслом и какао. Плен он тоже разный бывает
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Сказано

55 минут назад
В плену был.
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Спасибо деду Виктору

56 минут назад
За победу! Хорошо, что он не знает кому продали сахарный завод.
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Липчанин

сегодня, 17:17
Интересно где воевал
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