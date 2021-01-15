Доброе утро, Липецк!

Завершается первая рабочая неделя года, на календаре 14 января. В пятницу в Липецке пройдет рейд по школьным столовым. Старшеклассники пройдут отборочный тур на олимпиаду по информатике. В музеях стартовала селфи-эстафета. Липчане могут вернуть деньги с баланса транспортного приложения.

Погода



В пятницу в Липецке прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой снег. Температура днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза. День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.



Дороги



Залог отличного дня — хорошее утро. Желаем вам не провести его в дорожной пробке. Построить маршрут с ветерком поможет интерактивная карта.



ЛипецкЯндекс.Карты



Транспорт



Все те, кто пользовался мобильным приложением оплаты LitePass, могут вернуть деньги, оставшиеся на балансе. Для возврата средств нужно подать заявление в ОКУ "ААТ Липецкой области" по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала). При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.



Рецепт дня



Блогер Ксения сделала пост с рецептом вкусного сырного крем-супа. Кажется, это прекрасный вариант для обеда зимой. Попробуете приготовить?



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения (@kseniia_pashinina)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Рейд по школьным столовым



С начала 2021 года большинство липецких школ сменило оператора организации питания. Сегодня начальник управления науки и образования Липецкой области проведет рейд по столовым. Стартовая точка проверок — школа №17 в Липецке.







Селфи-эстафета



Городской музей присоединился к Дню музейного селфи. Работники учреждения уже выложили первые снимки. Присоединиться к акции может любой желающий.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Липецкий музей (@lipmuseum_48)



Светлые умы



В пятницу в Липецке продолжится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11 классов покажут свои знания в информатике. В пятницу состоится пробный тур, успешно выполнившие задания пройдут в первый тур. Он запланирован на 16 января.



Футбольные баталии



16 января в спортивном зале СК «Сокол» стартует турнир по мини-футболу памяти военного лётчика, Героя России Олега Пешкова. Бороться за звание лучших команд станут 18 коллективов, которые будут разбиты на две подгруппы, а сильнейшие выйдут в финальную игру, где и разыграют награды. Турнир продлится до 28 марта и будет проходить по выходным дням в игровом зале спортивного комплекса «Сокол».



Интересный собеседник



В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) начнется встреча с известным путешественником Антоном Кротовым, автором 58 книг, побывавшим во всех регионах России и 130 странах мира.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр Творчество Чтения|Липецк (@vbiblioteku)



Все на лыжню!



16 января в Задонском районе пройдет первенство Липецкой области по лыжным гонкам. Девушкам и юношам предстоит преодолеть в свободном и классическом стиле дистанции от 5 до 15 км. Заявки на участие необходимо отправить на электронный адрес



Пока, праздник!



Праздники прошли, вернулись будни. Печально, но пора убирать новогодние украшения, прятать искусственную ёлку или избавляться от старой. Конечно, можно все скопом покидать в шкаф. А можно сделать правильно и красиво.





Если вы уже убрали ёлку и игрушки в дальний ящик до следующего декабря, то выходные можно провести на катке или оккупировать диван за просмотром мини-сериалов.



«Ход королевы» (18+). Отличный захватывающий сериал от Netflix. После выхода первой серии сериала в Интернет-магазинах резко повысился спрос на шахматы, дети стали проситься в шахматные секции, а главная героиня получила официальное признание своих инопланетных глаз и необычайно выразительного взгляда.





«Чики» (18+). Отечественный мини-сериал о провинциалках, ищущих себя в бизнесе. Съёмки сериала прошли в Кабардино-Балкарии. В одной из ролей — блогер Антон Лапенко.





«Убийство на ферме «Уайтхаус» (16+). Сериал снят по реальным событиям 1985 года. Целая семья была убита в собственном доме. Какие тайны откроются детективам?



В пятницу в Липецке прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой снег. Температура днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза. День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.Залог отличного дня — хорошее утро. Желаем вам не провести его в дорожной пробке. Построить маршрут с ветерком поможет интерактивная карта.Все те, кто пользовался мобильным приложением оплаты LitePass, могут вернуть деньги, оставшиеся на балансе. Для возврата средств нужно подать заявление в ОКУ "ААТ Липецкой области" по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала). При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.Блогер Ксения сделала пост с рецептом вкусного сырного крем-супа. Кажется, это прекрасный вариант для обеда зимой. Попробуете приготовить?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.С начала 2021 года большинство липецких школ сменило оператора организации питания. Сегодня начальник управления науки и образования Липецкой области проведет рейд по столовым. Стартовая точка проверок — школа №17 в Липецке.Городской музей присоединился к Дню музейного селфи. Работники учреждения уже выложили первые снимки. Присоединиться к акции может любой желающий.В пятницу в Липецке продолжится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11 классов покажут свои знания в информатике. В пятницу состоится пробный тур, успешно выполнившие задания пройдут в первый тур. Он запланирован на 16 января.16 января в спортивном зале СК «Сокол» стартует турнир по мини-футболу памяти военного лётчика, Героя России Олега Пешкова. Бороться за звание лучших команд станут 18 коллективов, которые будут разбиты на две подгруппы, а сильнейшие выйдут в финальную игру, где и разыграют награды. Турнир продлится до 28 марта и будет проходить по выходным дням в игровом зале спортивного комплекса «Сокол».В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) начнется встреча с известным путешественником Антоном Кротовым, автором 58 книг, побывавшим во всех регионах России и 130 странах мира.16 января в Задонском районе пройдет первенство Липецкой области по лыжным гонкам. Девушкам и юношам предстоит преодолеть в свободном и классическом стиле дистанции от 5 до 15 км. Заявки на участие необходимо отправить на электронный адрес Super.dush7@yandex.ru до 16:00 часов 15 января. Соревнования пройдут без зрителей.Праздники прошли, вернулись будни. Печально, но пора убирать новогодние украшения, прятать искусственную ёлку или избавляться от старой. Конечно, можно все скопом покидать в шкаф. А можно сделать правильно и красиво.Если вы уже убрали ёлку и игрушки в дальний ящик до следующего декабря, то выходные можно провести на катке или оккупировать диван за просмотром мини-сериалов.«Ход королевы» (18+). Отличный захватывающий сериал от Netflix. После выхода первой серии сериала в Интернет-магазинах резко повысился спрос на шахматы, дети стали проситься в шахматные секции, а главная героиня получила официальное признание своих инопланетных глаз и необычайно выразительного взгляда.«Чики» (18+). Отечественный мини-сериал о провинциалках, ищущих себя в бизнесе. Съёмки сериала прошли в Кабардино-Балкарии. В одной из ролей — блогер Антон Лапенко.«Убийство на ферме «Уайтхаус» (16+). Сериал снят по реальным событиям 1985 года. Целая семья была убита в собственном доме. Какие тайны откроются детективам?