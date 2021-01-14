На храме в Елецком районе установили купол

Весной запланировано строительство колокольни, в дальнейшем планируются реставрационные работы.

Сегодня в селе Черкассы Елецкого района на храме Казанской иконы Божьей Матери установили купол. Молебен перед поднятием купола провел епископ Елецкий и Лебедянский Максим. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава Елецкого района Олег Семенихин. Весной запланировано строительство колокольни, в дальнейшем планируются реставрационные работы.- В далеком 1840 году предки жителей села Черкассы достроили в родном селе православный храм Казанской иконы Божьей Матери, - отметил Олег Семенихин. - В начале 1870-х была пристроена трапезная в псевдорусском стиле, устроены приделы Василия Великого и Тихона Задонского. В советское время не позже 1930-х годов храм был закрыт и разграблен, разрушена колокольня. До конца 90-х годов он стоял в запустении. Почти 20 лет прошло с тех пор, как здание храма вернули верующим. Начала возрождаться православная община. Совместными усилиями, чтобы спасти здание от дальнейшего разрушения, покрыли купол и крышу храма оцинкованным железом, на куполе поставили крест, барабан храма оштукатурили и побелили. В 2002 году возле старинного храма открыли маленькую часовню для совершения богослужений.