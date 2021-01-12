За смертельное ДТП жителя Липецкой области ждет суд

Липчанин в Тульской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двум автомобилями. Водитель одной из них погиб.

Прокуратурой Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Как установлено в ходе предварительного расследования, житель Липецкой области управляя автомобилем на участке автодороги «Лапотково – Ефремов» нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению его транспортного средства с автопоездом и легковым автомобилем, двигающимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.



Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Тульской области.





