27 минут назад
За смертельное ДТП жителя Липецкой области ждет суд
Липчанин в Тульской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двум автомобилями. Водитель одной из них погиб.
Как установлено в ходе предварительного расследования, житель Липецкой области управляя автомобилем на участке автодороги «Лапотково – Ефремов» нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению его транспортного средства с автопоездом и легковым автомобилем, двигающимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Тульской области.