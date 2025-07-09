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В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
Общество
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сегодня, 13:21
В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
За памятник уроженцу села Рязанка ныне Чаплыгинского района Липецкой области жители республики встали горой.
В Кыргызстане ученый почитаем не меньше, его именем названы учебные заведения, улицы и площади. В 1982 году в Рыбачьем исследователю установили памятник.
И вот недавно памятник исчез постамента. Мэр города Султан Кермалиев опубликовал в сосцетях оправдательный пост, сообщив, что памятник будет установлен в новом месте. В заключении мэр попросил «не пинать ему мозг».
Скандал совпал с экспедицией в Кыргызстан экспедиции Русского географического общества посвященной 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского. В ней принимают участие и потомки исследователя.
Как пишет Telegram-канал «24 KG Новости Кыргызстана», Султан Кермалиев встретился с правнуками Тян-Шанского. Он пригласи их в мэрию «чтобы больше узнать о родном крае». «Стыдно, что люди приезжают из России и рассказывают нам о нашей земле. Надо знать историю», — приводит канал слова мэра.
А сегодня изданию сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, что памятник находится на территории местного «Зеленхоза».
«Демонтаж монумента носит временный характер и связан с документальными и техническими процедурами. После их завершения памятник будет установлен на прежнем месте», — сообщили в министерстве.
Фото: t.me/news24kg
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