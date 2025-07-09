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В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
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591
сегодня, 13:21

В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому

За памятник уроженцу села Рязанка ныне Чаплыгинского района Липецкой области жители республики встали горой.

В киргизском городе Балыкчи, ранее он назывался Рыбачье, исчез памятник Петру Семенову-Тян-Шанскому, географу и путешественнику, уроженцу села Рязанка Рязанской губернии, ныне Чаплыгинского района Липецкой области. Именем Семенова-Тян-Шанского назван липецкий педагогический университет.

В Кыргызстане ученый почитаем не меньше, его именем названы учебные заведения, улицы и площади. В 1982 году в Рыбачьем исследователю установили памятник.

И вот недавно памятник исчез постамента. Мэр города Султан Кермалиев опубликовал в сосцетях оправдательный пост, сообщив, что памятник будет установлен в новом месте. В заключении мэр попросил «не пинать ему мозг».

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Скандал совпал с экспедицией в Кыргызстан экспедиции Русского географического общества посвященной 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского. В ней принимают участие и потомки исследователя.

Как пишет Telegram-канал «24 KG Новости Кыргызстана», Султан Кермалиев встретился с правнуками Тян-Шанского. Он пригласи их в мэрию «чтобы больше узнать о родном крае». «Стыдно, что люди приезжают из России и рассказывают нам о нашей земле. Надо знать историю», — приводит канал слова мэра.

А сегодня изданию сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, что памятник находится на территории местного «Зеленхоза».

«Демонтаж монумента носит временный характер и связан с документальными и техническими процедурами. После их завершения памятник будет установлен на прежнем месте», — сообщили в министерстве.

Фото: t.me/news24kg
Семенов Тян-Шанский
Балыкчи
снос памятника
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