В Липецкой области темп прироста заболевших выше среднероссийского

Если заболеваемости выросте во время новогодних каникул в коронавирусных госпиталях развернут 350 дополнительных коек.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня очередное заседание регионального оперштаба по предотвращению развития коронавирусной эпидемии губернатор Игорь Артамонов начал с поздравлений с Новым годом и поблагодарил всех членов штаба за работу.



Затем главный санитарный врач Владимир Бондарев сообщил, что единственный показатель, который в регионе выше среднероссийского – темп прироста заболевших. В Липецкой области он составляет 1,04, а по России 0,9. Как и прежде чаще болеют пожилые люди. Бондарев вновь напомнил о том, чтобы липчане внимательнее относились к своему здоровью.



Вице-губернатор Александр Ильин доложил об оформлении 14 тысяч рецептов на бесплатные лекарства для амбулаторно лечащихся больных COVID-19. Если вдруг в праздники случится рост заболеваемости - врачи готовы.



- Если необходимо в сжатые сроки можем дополнительно развернуть 350 коек, - заявил Александр Ильин.



За пять дней на прививку от коронавируса через ЕДС записались уже более 1200 человек. Ни у кого из уже привитых осложнений нет.



Игорь Артамонов обратил внимание на жалобы липчан, которые не могут дозвониться в Единую диспетчерскую службу.



- Нам надо подумать о тайном покупателе, который бы контролировал ЕДС, - предложил Артамонов.



Кстати, на первом месте по жалобам в ЕДС - жалобы на медпомощь.



29 декабря на епархиальном совете священникам рекомендовали провести рождественские с учетом социальной дистанции, верующие должны быть в масках.



- На Пасху в прошлом году мы успешно отработали, надо также отработать в Рождество. Надо уберечь людей, чтобы не было вспышек заболеваемости, - отметил Артамонов.



