Коронавирус

16 минут назад

В Липецкой области темп прироста заболевших выше среднероссийского

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#коронавирус
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Если заболеваемости выросте во время новогодних каникул в коронавирусных госпиталях развернут 350 дополнительных коек.

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Сегодня  очередное заседание регионального оперштаба по предотвращению развития коронавирусной эпидемии губернатор Игорь Артамонов начал с поздравлений с Новым годом и поблагодарил всех членов штаба за работу.

Затем главный санитарный врач Владимир Бондарев сообщил, что  единственный показатель, который в регионе выше среднероссийского – темп прироста заболевших. В Липецкой области  он составляет  1,04,  а по России 0,9. Как и прежде  чаще болеют пожилые люди. Бондарев вновь напомнил о том, чтобы липчане внимательнее относились к своему здоровью. 

Вице-губернатор Александр Ильин доложил об оформлении  14 тысяч рецептов на бесплатные лекарства для амбулаторно лечащихся больных COVID-19. Если  вдруг в праздники случится рост заболеваемости -  врачи готовы.

- Если необходимо в сжатые сроки можем дополнительно развернуть 350 коек, - заявил Александр Ильин. 

За пять дней на прививку от коронавируса через ЕДС записались уже более 1200 человек. Ни у кого из уже привитых осложнений нет. 

Игорь Артамонов обратил внимание на жалобы липчан, которые не могут дозвониться в Единую диспетчерскую службу.

- Нам надо подумать о тайном покупателе, который бы контролировал ЕДС, - предложил Артамонов.

Кстати, на первом месте по жалобам в ЕДС - жалобы на медпомощь.

29 декабря на епархиальном совете священникам  рекомендовали провести рождественские с учетом социальной дистанции, верующие должны быть в масках. 

- На Пасху в прошлом году мы успешно отработали, надо также отработать в Рождество. Надо уберечь людей, чтобы не было вспышек заболеваемости,  - отметил Артамонов.

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#коронавирус
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