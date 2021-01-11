В России
сегодня, 11:05
Цены на топливо в России резко вырастут
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Деловые СМИ сообщают, что вслед за ростом цены на нефть в январе могут резко взлететь оптовые цены на моторное топливо.
Цены на бензин и дизтопливо, авиакеросин растут одновременно с подорожанием нефти на мировых рынках – с конца прошлого года цена бочки нефти выросла на 14%, или на 7 долларов. 8 января стоимость нефти европейского эталона Brent превысила 56 долларов – впервые с февраля минувшего года. Кроме этого, в начале года в России повышены топливные акцизы на 4%. Это и отражается на оптовых ценах топлива для транспорта.
Цены на топливо, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), снова возросли в конце минувшего года. Стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну.
Еще в ноябре стоимость этих марок бензина устойчиво снижалась. Пик цен был пройден прошлым летом после того, как нефтекомпании увеличили выпуск топлива, в результате рынок стал постепенно стабилизироваться. На пике цены на АИ-95 и АИ-92 достигали 59,6 тыс. руб. и 51,5 тыс. руб. за тонну. Несмотря на это, рост цен на АЗС в 2020 году, по данным Росстата, составил лишь 2,6%, не превысив уровень инфляции (4,9%).
По данным «Петромаркета», рост оптовых цен на бензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке, - пишет "Ъ".
Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда стоимость топлива возрастает, то нефтяные компании обязаны не повышать ценник бензина на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.
Впервые оптовая стоимость бензина, авиакеросина и дизтоплива начала быстро расти в середине прошлого лета из-за жесткого локдауна. Транспорт во время пандемии коронавируса простаивал, поэтому нефтезаводы снизили производство топлива. С начала лета возобновилась работа бизнеса, производства – выросли перевозки грузов и пассажиров. Поэтому спрос на топливо обогнал предложение на бирже – топлива не хватало небольшим частным сетям АЗС. Больше всего пострадал авиатранспорт –цена авиационного керосина в аэропортах страны выросла на 20-50%.
Вице-премьер России Александр Новак пообещал главе государства Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин. Он подчеркнул, что розничная стоимость нефтепродукты в 2021 году сохранится в пределах инфляции. По данным Росстата инфляция в 2020 году составила 4,42%, - передает телеканал Россия 1.
Цены на топливо, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), снова возросли в конце минувшего года. Стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну.
Еще в ноябре стоимость этих марок бензина устойчиво снижалась. Пик цен был пройден прошлым летом после того, как нефтекомпании увеличили выпуск топлива, в результате рынок стал постепенно стабилизироваться. На пике цены на АИ-95 и АИ-92 достигали 59,6 тыс. руб. и 51,5 тыс. руб. за тонну. Несмотря на это, рост цен на АЗС в 2020 году, по данным Росстата, составил лишь 2,6%, не превысив уровень инфляции (4,9%).
По данным «Петромаркета», рост оптовых цен на бензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке, - пишет "Ъ".
Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда стоимость топлива возрастает, то нефтяные компании обязаны не повышать ценник бензина на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.
Впервые оптовая стоимость бензина, авиакеросина и дизтоплива начала быстро расти в середине прошлого лета из-за жесткого локдауна. Транспорт во время пандемии коронавируса простаивал, поэтому нефтезаводы снизили производство топлива. С начала лета возобновилась работа бизнеса, производства – выросли перевозки грузов и пассажиров. Поэтому спрос на топливо обогнал предложение на бирже – топлива не хватало небольшим частным сетям АЗС. Больше всего пострадал авиатранспорт –цена авиационного керосина в аэропортах страны выросла на 20-50%.
Вице-премьер России Александр Новак пообещал главе государства Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин. Он подчеркнул, что розничная стоимость нефтепродукты в 2021 году сохранится в пределах инфляции. По данным Росстата инфляция в 2020 году составила 4,42%, - передает телеканал Россия 1.
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