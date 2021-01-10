Происшествия

7 минут назад

В Липецке забросали кирпичами кафе

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#хулиганство
В Липецке забросали кирпичами кафе

Один кирпич застрял в витрине.

Ночью 10 января Липецке на улице Ленина забросали кирпичами витрину нового кофе.  Фотографии последствия хулиганства выложены в социальной сети «ВКонтакте». 



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от собственника кафе в полицию пока не поступило.
181
#хулиганство

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