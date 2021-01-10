В Липецке забросали кирпичами кафе

Один кирпич застрял в витрине.

Ночью 10 января Липецке на улице Ленина забросали кирпичами витрину нового кофе. Фотографии последствия хулиганства выложены в социальной сети «ВКонтакте».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от собственника кафе в полицию пока не поступило.