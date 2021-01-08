Происшествия

сегодня, 10:07

Пешеход пострадал в ДТП на Воронежском шоссе в Липецке

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#ДТП #пешеходы
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Пешеход пострадал в ДТП на Воронежском шоссе в Липецке

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину.

ДТП с участием «ВАЗ-2114» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Воронежское шоссе, 1 а произошло 7 января.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался в сторону памятника Танкистам и сбил пешехода. Мужчина пострадал и с различными травмами был госпитализирован.

- 57-летний водитель из Грязинского района остался на месте ДТП, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
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#ДТП #пешеходы
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Комментарии (1)

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автоледи

43 минуты назад
Там плохо видно пешеходов,и они прут под ноги не смотрят.
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