Происшествия

44 минуты назад

Участников массовой драки у «Звездного» задержали полицейские

5 1894
#драка

Драка произошла сегодня вечером.

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У Дворца спорта «Звездный» задержаны несколько участников массовой драки. 

— В отдел полиции № 8 доставлено четыре человека. Устанавливаются обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что вечером 2 января в Липецке у Дворца спорта «Звездный» произошла драка с участием примерно десятка выходцев из Средней Азии. Свидетели столкновения вызвали сотрудников полиции.
5 1894
#драка

Комментарии (5)

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Эх

14 минут назад
знаю этих типа кавказцев, но не кавказцы, а узбеки и так же знаю что они очень вежливые и первыми в конфликт не ввяжутся, а судя по 2 девочкам в белой куртке и еще какой то то там и русское бычье присутствовало
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Я

17 минут назад
вот вот, у звездного одно бычье малолеток переростков ходит, тоже года 2 назд стояли с пацаном кавказской внешности и двое подошли не довольных, а за елочками еще 7 человек стояло со двора военного городка, но там ребята * , нас было больше, так как мы отмечали турнир наших детей, ох и накостыляли мы им тогда
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Таксист

22 минуты назад
Куликовская битва 2021
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конфликт межнациональных интересов

25 минут назад
все как в "цивилизованных странах". эмигранты делят Росси.
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липчанин

26 минут назад
Спортшколы проверьте,боксёров в частности...ещё 31 часов в 5 вечера задирались ходили по городу.
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