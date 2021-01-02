Происшествия
44 минуты назад
Участников массовой драки у «Звездного» задержали полицейские
Драка произошла сегодня вечером.
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У Дворца спорта «Звездный» задержаны несколько участников массовой драки.
— В отдел полиции № 8 доставлено четыре человека. Устанавливаются обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, что вечером 2 января в Липецке у Дворца спорта «Звездный» произошла драка с участием примерно десятка выходцев из Средней Азии. Свидетели столкновения вызвали сотрудников полиции.
— В отдел полиции № 8 доставлено четыре человека. Устанавливаются обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, что вечером 2 января в Липецке у Дворца спорта «Звездный» произошла драка с участием примерно десятка выходцев из Средней Азии. Свидетели столкновения вызвали сотрудников полиции.
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