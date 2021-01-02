Происшествия

сегодня, 19:21

Возле Дворца спорта «Звездный» произошла массовая драка

17 4072
#драка
1

Дрались около десяти человек.

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Драку у Дворца спорта «Звездный» сняли на видео. На нем видно, как дерутся мужчины, слышна нерусская речь. Один из дерущихся оказывается на земле, кто-то ему пытается помочь, при этом в опасной близости от дерущихся разворачивается легковой автомобиль. Наблюдающие за дракой говорят, что уже вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к «Звездному» выехал наряд патрульно-постовой службы.
17 4072
#драка
1

Комментарии (17)

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Созерцатель

11 минут назад
В центре города нет полицаев- позор.
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Когда открыл киоск "Шаверма"

12 минут назад
Напротив киоска "Шаурма".
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Липецк

12 минут назад
Минимум 2 наряда возле Звездного должны дежурить постоянно!
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в СССР такого не было

17 минут назад
при СССР в Липецке не видел ни одного таджика или узбека. в Союзе им у себя в республиках жилось не плохо. при этом русские специалисты были весьма уважаемые в восточных республиках. СССР был единственной страной, умевшей обеспечивать мирное и равное существование множества народов. пока власиь не захватили националистические, нацисткие и фашиские группировки, гнобящие свои народы, как в нищей и раздираемой противоречиями убогой Украине, когда оглотелый нацизм дается вместо благополучия.
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Это что за рубрика?

18 минут назад
Ребятам-о зверятах?
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Валетов

19 минут назад
Колхозники!
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Reg

26 минут назад
Зарплату, за проспект Победы не как не поделят
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Перри Мейсон

29 минут назад
"слышна нерусская речь." Я не удивлён. Но сейчас БЛМ и все такое.. Вообщем, понять, простить, и у преступников нет национальности.... Все как любит мой приятель Ваш
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Гость

31 минуту назад
А теперь, ты не прав
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Дафна

41 минуту назад
Опять на утюг снимали?
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