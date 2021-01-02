Возле Дворца спорта «Звездный» произошла массовая драка

Дрались около десяти человек.

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Драку у Дворца спорта «Звездный» сняли на видео. На нем видно, как дерутся мужчины, слышна нерусская речь. Один из дерущихся оказывается на земле, кто-то ему пытается помочь, при этом в опасной близости от дерущихся разворачивается легковой автомобиль. Наблюдающие за дракой говорят, что уже вызвали полицию.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к «Звездному» выехал наряд патрульно-постовой службы.