Происшествия
сегодня, 19:21
Возле Дворца спорта «Звездный» произошла массовая драка
Дрались около десяти человек.
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Драку у Дворца спорта «Звездный» сняли на видео. На нем видно, как дерутся мужчины, слышна нерусская речь. Один из дерущихся оказывается на земле, кто-то ему пытается помочь, при этом в опасной близости от дерущихся разворачивается легковой автомобиль. Наблюдающие за дракой говорят, что уже вызвали полицию.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к «Звездному» выехал наряд патрульно-постовой службы.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к «Звездному» выехал наряд патрульно-постовой службы.
Комментарии (17)
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Созерцатель
Когда открыл киоск "Шаверма"
Липецк
в СССР такого не было
Это что за рубрика?
Валетов
Reg
Перри Мейсон
Гость
Дафна