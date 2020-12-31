Общество
сегодня, 11:05
Вагоны трамваев в Липецке украсили новогодней символикой
11 272
Праздничные вагоны появились на двух трамваях маршрутов №№2 и 5 – их украсили поздравительными надписями, наклейками в виде снежинок, елочек, ангелочков и снеговиков.
- Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца, - сообщили в городском департаменте транспорта.
На этом сюрпризы не закончатся – уже с 14.00 во всех трамваях помимо привычного информирования об остановках, липчан и гостей города ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом.
Удивлять своих пассажиров трамваи будут и на Рождество. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.
- Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца, - сообщили в городском департаменте транспорта.
На этом сюрпризы не закончатся – уже с 14.00 во всех трамваях помимо привычного информирования об остановках, липчан и гостей города ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом.
Удивлять своих пассажиров трамваи будут и на Рождество. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.
11 272
Комментарии (11)
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Дафна
Гость
Трамвайчик 48
чекк
Липецк 48
Александр из Липецка
Артурчик
Вот наши денги куда тратятся.
Олег 48rus
Terleev