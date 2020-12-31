Общество

сегодня, 11:05

Вагоны трамваев в Липецке украсили новогодней символикой

11 272
#Новый год
Вагоны трамваев в Липецке украсили новогодней символикой
Праздничные вагоны появились на двух трамваях маршрутов №№2 и 5 – их украсили поздравительными надписями, наклейками в виде снежинок, елочек, ангелочков и снеговиков.
 
- Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца, - сообщили в городском департаменте транспорта.
 
На этом сюрпризы не закончатся – уже с 14.00 во всех трамваях помимо привычного информирования об остановках, липчан и гостей города ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом.
 
Удивлять своих пассажиров трамваи будут и на Рождество. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.
11 272
#Новый год

Комментарии (11)

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Дафна

4 минуты назад
Когда метро будет?
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Гость

14 минут назад
Александр из Липецка, Прежде чем закупать транваи надо менять рельсы которые превратились в металлолом. Как вообще они ещё по таким ездиют и не сходят с них?
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Трамвайчик 48

30 минут назад
Молодцы,вот что значит молодое креативное руководство пришло в депо.
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чекк

34 минуты назад
Terleev, Это не наши трамваи, а московские.
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Липецк 48

39 минут назад
Нужно пересаживать людей на общественный транспорт а в частности трамваи, потому что машин все больше и больше на дорогах, уже невозможно становится передвигаться на них
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Александр из Липецка

41 минуту назад
Щас начались закупать новые трамваи для Омска, Челябинска, Ростова, Саратова итд,надеемся что руководство Липецка и области будет думать о развитии Липецкого трамвая не повторять ошибок прошлых лет
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Артурчик

44 минуты назад
Как мило украсили московский хлам.
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Вот наши денги куда тратятся.

52 минуты назад
Вот куда уходят денги, а не на закупку транваев или запчастей к ним. А что транваем по 30-40 лет да рельсам почти 50 без нодлежайшего ремонта на это денег нет и вопросы даже не ставятся на обсуждения. Главное новый парк и атракционы не понятно какого качества главное чтоб было красиво и как в Европе.
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Олег 48rus

54 минуты назад
Житель, ты так на своей машине так делаешь? ..
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Terleev

59 минут назад
Трамваи при своем возрасте такие чистенькие и ухоженные - БРАВО! Жаль что город заполонили частные перевозчики которые убили троллейбус и трамвай да что там говорить они убили весь муниципальный транспорт говорили в 00-их годах что приход частных перевозчиков улучшит качество перевозчиков и обновит подвижной состав где уж там работают они на сверх лояльных условиях.
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