Вагоны трамваев в Липецке украсили новогодней символикой

Праздничные вагоны появились на двух трамваях маршрутов №№2 и 5 – их украсили поздравительными надписями, наклейками в виде снежинок, елочек, ангелочков и снеговиков.



- Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца, - сообщили в городском департаменте транспорта.



На этом сюрпризы не закончатся – уже с 14.00 во всех трамваях помимо привычного информирования об остановках, липчан и гостей города ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом.



Удивлять своих пассажиров трамваи будут и на Рождество. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.

