В частном секторе Липецка большое отключение холодной воды

30 декабря с 10:00 до 13:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Автодорожной, Алфавитной, Шахматной, переулков Малого, Ландшафтного, Бытового, Технологического, Любимого, Чистого, Дружного, Клеверного, Усадебного – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 17:00 не будет холодной воды у жителей улиц Басинского, Знаменского, Полунина – воду также подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского – цистерна с водой для питья подъедет к дому № 11б.



С 09:00 до 22:00 – большое отключение холодной воды в домах № 24 по улице Тихой, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, 43, 180 по улице Центральной, №№ 24, 24а, 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 33а, 111, 113, 115а по улице Асфальтной, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, в ЦТП «Дачный» и котельной «Дачный», а также в частном секторе улиц Таежной, Фруктовой, Березовой, Асфальтной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Липецкой, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, 1-й Лесной, Ярославской, Добровской, Железногорской, Патриотической, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавской, Олимпийской, Привокзальной, Артема, Комсомольской. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресам: улица Центральная, 21, улица Писарева, 37.



С 09:00 до 22:00 без горячей воды и тепла останутся жители домов №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Центральной.



Воду и тепло отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

