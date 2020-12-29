Коронавирус
33 минуты назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли
546
Накануне были зафиксированы 160 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 704 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 12 122 человека, умерли — 242 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 002 случая коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 24 874 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции, 2 496 183 человека выздоровели, 55 827 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 704 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 12 122 человека, умерли — 242 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 002 случая коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 24 874 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции, 2 496 183 человека выздоровели, 55 827 человек от COVID-19 умерли.
546