Коронавирус

33 минуты назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 160 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 704 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 12 122 человека, умерли — 242 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 002 случая коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 24 874 человека выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции, 2 496 183 человека выздоровели, 55 827 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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