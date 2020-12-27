Коронавирус
сегодня, 17:16
По данным областного Оперштаба в Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли три человека
4 730
80 человек вылечились от коронавирусной инфекции
По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространение коронавирсуной инфекции, за минувшие сутки 80 человек в регионе вылечились от COVID-19, 3 человека умерли ( по данным сайта Стопкоронавирус.РФ умерших за минувшие сутки в Липецкой области - двое)
Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15382 случая новой коронавирусной инфекции, 11951 человек выздоровели, 234 умерли, 3197 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 27.12.2020г. в больницах находятся:
1191 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 2006 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждено 158 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 70
Грязинский район - 9
Добринский район - 50
Добровский район - 1
Задонский район - 1
Измалковский район -1
Краснинский район - 11
Лев -Толстовский район - 3
Липецкий район - 4
Усманский район - 5
Хлевенский район - 1
Чаплыгинский район - 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15382 случая новой коронавирусной инфекции, 11951 человек выздоровели, 234 умерли, 3197 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 27.12.2020г. в больницах находятся:
1191 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 2006 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждено 158 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 70
Грязинский район - 9
Добринский район - 50
Добровский район - 1
Задонский район - 1
Измалковский район -1
Краснинский район - 11
Лев -Толстовский район - 3
Липецкий район - 4
Усманский район - 5
Хлевенский район - 1
Чаплыгинский район - 2
4 730
Черная молния
Игорь
Игорь
Люда