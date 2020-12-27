Коронавирус

сегодня, 17:16

По данным областного Оперштаба в Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли три человека

4 730
#коронавирус
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По данным областного Оперштаба в Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли три человека

80 человек вылечились от коронавирусной инфекции

По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространение коронавирсуной инфекции, за минувшие сутки 80 человек в регионе вылечились от COVID-19, 3 человека  умерли ( по данным сайта Стопкоронавирус.РФ умерших за минувшие сутки в Липецкой области - двое)

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15382 случая новой коронавирусной инфекции, 11951 человек выздоровели, 234 умерли, 3197 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 27.12.2020г. в больницах находятся:

1191 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 2006 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждено 158 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 70
Грязинский район - 9
Добринский район - 50
Добровский район - 1
Задонский район - 1
Измалковский район -1
Краснинский район - 11
Лев -Толстовский район - 3
Липецкий район - 4
Усманский район - 5
Хлевенский район - 1
Чаплыгинский район - 2
4 730
#коронавирус
1

Комментарии (4)

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Черная молния

4 минуты назад
Что то в Добринке огромная цифра. Тревожно.
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Игорь

28 минут назад
Люда, Принудительно? Не имеют права. Это произвол.
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Игорь

29 минут назад
Что-то очень мало чтобы об этом даже упоминать в новостях...
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Люда

40 минут назад
В Москве начнут делать прививки людям старше 60 с 28 декабря.А у нас даже не записывают.
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