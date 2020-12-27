Общество

сегодня, 11:09

За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели

3 628
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели

Суточная сводка COVID-19

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано еще 158 случаев COVID-19, 80 человек выписаны из больниц, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». За последние сутки в регионе скончались двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Липецкой области с начала пандемии COVID-19 выявлено 15 382 случаев. 11 951 пациент успешно завершил лечение, 233 человека умерли.

За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах, скончались 552 человека. 

В России зарегистрировано 3 050 248 коронавирусной инфекции. Умерли за все время пандемии 54 778 человек.

3 628
#коронавирус
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

6 минут назад
Опять отстаем от "цивилизованных стран" в количество умерших..
ответить

Липчанин

24 минуты назад
Как говорят в народе, перед встречей с смертью приход медик
ответить

Игорь

58 минут назад
Что-то очень мало для даже невзрачной пандемии, не находите? Должы пачками падать прямо на улицах городов и сел. А никто даже не кашляет и не чихает.
ответить

Еще в рубрике

Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».
#коронавирус
6
Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».

54 минуты назад

Общество
В борьбу за звание «народной новогодней столицы» вступила Усмань
#народная новогодняя столица
7
В борьбу за звание «народной новогодней столицы» вступила Усмань

сегодня, 10:34

Общество
В елецкой колонии открылось кафе
#УФСИН
22
В елецкой колонии открылось кафе

сегодня, 10:25

Общество
99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка
#коронавирус
13
99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка

вчера, 15:18

Общество
В честь липчанина провели мини-парад
#юбилей #ветеран
30
В честь липчанина провели мини-парад

вчера, 15:05

Общество
На улицы Липецка вышло 60 единиц снегоуборочной техники
#снег
21
На улицы Липецка вышло 60 единиц снегоуборочной техники

вчера, 13:29

Общество