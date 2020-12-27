За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели

Суточная сводка COVID-19

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано еще 158 случаев COVID-19, 80 человек выписаны из больниц, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». За последние сутки в регионе скончались двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



В Липецкой области с начала пандемии COVID-19 выявлено 15 382 случаев. 11 951 пациент успешно завершил лечение, 233 человека умерли.



За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах, скончались 552 человека.



В России зарегистрировано 3 050 248 коронавирусной инфекции. Умерли за все время пандемии 54 778 человек.



