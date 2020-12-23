За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 102 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 737 случаев новой коронавирусной инфекции , 11 145 человек выздоровели, 218 умерли, 3 374 — лечатся.

В больницах сейчас находится 1 275 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Все больше липчан с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома 2 099 человек.



За последние сутки в регионе подтверждены 166 случаев инфицирования коронавирусом. Половина в Липецке — 87. На втором месте Добринский район — 15, на третьем Липецкий район — 11 заболевших. В Елецком и Задонском районах — по 10 человек, в Грязинском районе — 9, в Краснинском и Чаплыгинском районах — по 7, в Лев-Толстовском районе — 5, в Добровском районе — 2, в Лебедянском, Становлянском и Воловском районах — по одному заболевшему.