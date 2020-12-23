Коронавирус

56 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксировны 164 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 166 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 семь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 737 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 145 человек, умерли — 218 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 250 случаев коронавирусной инфекции, 549 человек умерли, 24 447 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 933 753 случая коронавирусной инфекции, 2 343 967 человек выздоровели, 52 461 человек от COVID-19 умер.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Липчанин

37 минут назад
не секрет ,что многих уже давно перестали пугать эти сводки из фронта ))) Люди сейчас больше всего озабочены подорожанием хлеба на "2 копейки" и все , а там как будет
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Житель 28 мкр

40 минут назад
))))), товарищи послушали начальника ТФОМС, вице-губернатора, и начальника облздрава ))) конторы пишут... Не было такого, и вот опять.
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)))))

44 минуты назад
Оч. интересная инфа, особенно в свете последнего видео с совещания в облздраве)))
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