Коронавирус
56 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксировны 164 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 166 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 семь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 737 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 145 человек, умерли — 218 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 250 случаев коронавирусной инфекции, 549 человек умерли, 24 447 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 933 753 случая коронавирусной инфекции, 2 343 967 человек выздоровели, 52 461 человек от COVID-19 умер.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 737 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 145 человек, умерли — 218 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 250 случаев коронавирусной инфекции, 549 человек умерли, 24 447 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 933 753 случая коронавирусной инфекции, 2 343 967 человек выздоровели, 52 461 человек от COVID-19 умер.
3 1102
Липчанин
Житель 28 мкр
)))))