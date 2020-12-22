Культура

40 минут назад

В Нижнем парке снимали программу федерального телеканала об автопутешествиях

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#туризм
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В Нижнем парке снимали программу федерального телеканала об автопутешествиях

Программа выйдет в феврале 2021 года на телеканале «Звезда».

В Липецкой области два дня снимали передачу «Круиз-Контроль» федерального телеканала «Звезда». Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», ведущая проекта «Круиз-Контроль» Юлия Розенберг совершила поездку в Липецк и посетила Нижний парк.

- Она подобрала для зрителей самый увлекательный маршрут, программа выйдет в феврале 2021 года на телеканале «Звезда», - отмечают на странице МАУК "Культурные пространства Липецка" "ВКонтакте". - Не пропустите!

Как сообщает телеканал «Звезда», проект «Круиз-Контроль» - о том, как устроить себе незабываемые выходные с помощью захватывающего и насыщенного путешествия и посмотреть все самое интересное за два дня. Ведущая проекта «Круиз-Контроль» Юлия Розенберг подбирает увлекательный маршрут для путешествия, подсказывает достопримечательности, обязательные для посещения, рассказывает, где поесть и где остановиться на ночь. А еще выбирает интересные места, описание которых вы не найдете в путеводителях, пробует необычные, а порой и рискованные занятия. При этом в каждом выпуске разные автомобили и тест-драйв авто для выбранного маршрута. Ведущая также делится лайфхаками, которые помогут в пути.

Юлия Розенберг также ведёт программу "Часовой" на "Первом канале". 

Фото - vk.com



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#туризм
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