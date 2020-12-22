Культура
40 минут назад
В Нижнем парке снимали программу федерального телеканала об автопутешествиях
Программа выйдет в феврале 2021 года на телеканале «Звезда».
В Липецкой области два дня снимали передачу «Круиз-Контроль» федерального телеканала «Звезда». Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», ведущая проекта «Круиз-Контроль» Юлия Розенберг совершила поездку в Липецк и посетила Нижний парк.
- Она подобрала для зрителей самый увлекательный маршрут, программа выйдет в феврале 2021 года на телеканале «Звезда», - отмечают на странице МАУК "Культурные пространства Липецка" "ВКонтакте". - Не пропустите!
Как сообщает телеканал «Звезда», проект «Круиз-Контроль» - о том, как устроить себе незабываемые выходные с помощью захватывающего и насыщенного путешествия и посмотреть все самое интересное за два дня. Ведущая проекта «Круиз-Контроль» Юлия Розенберг подбирает увлекательный маршрут для путешествия, подсказывает достопримечательности, обязательные для посещения, рассказывает, где поесть и где остановиться на ночь. А еще выбирает интересные места, описание которых вы не найдете в путеводителях, пробует необычные, а порой и рискованные занятия. При этом в каждом выпуске разные автомобили и тест-драйв авто для выбранного маршрута. Ведущая также делится лайфхаками, которые помогут в пути.
Юлия Розенберг также ведёт программу "Часовой" на "Первом канале".
Фото - vk.com
- Она подобрала для зрителей самый увлекательный маршрут, программа выйдет в феврале 2021 года на телеканале «Звезда», - отмечают на странице МАУК "Культурные пространства Липецка" "ВКонтакте". - Не пропустите!
Как сообщает телеканал «Звезда», проект «Круиз-Контроль» - о том, как устроить себе незабываемые выходные с помощью захватывающего и насыщенного путешествия и посмотреть все самое интересное за два дня. Ведущая проекта «Круиз-Контроль» Юлия Розенберг подбирает увлекательный маршрут для путешествия, подсказывает достопримечательности, обязательные для посещения, рассказывает, где поесть и где остановиться на ночь. А еще выбирает интересные места, описание которых вы не найдете в путеводителях, пробует необычные, а порой и рискованные занятия. При этом в каждом выпуске разные автомобили и тест-драйв авто для выбранного маршрута. Ведущая также делится лайфхаками, которые помогут в пути.
Юлия Розенберг также ведёт программу "Часовой" на "Первом канале".
Фото - vk.com
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