Экономика

сегодня, 08:40

Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей

248
#госдолг
Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей
Сразу на 3,7 миллиарда рублей сократился госдолг Липецкой области за последний месяц – на 1 декабря он составил чуть более 12,5 миллиарда, тогда как на 1 ноября задолженность региона была 16,2 миллиарда. Долговые обязательства почти дошли до уровня начала года (12,1 миллиарда рублей), сообщает Министерство финансов РФ в отчетных документах.

Половина долга приходится на государственные ценные бумаги – 6,3 миллиарда. За месяц эту часть задолженность удалось сократить на 0,5 миллиарда. Чуть меньше (6,13 миллиарда) – это бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы России. За месяц они уменьшились почти на 3,7 миллиарда. Государственные гарантии составили 87,2 миллиона рублей, на 2,5 миллиона меньше, чем месяц назад. Липецкая область по-прежнему отказывается от кредитов, которые предоставляют кредитные организации и международные финансовые организации.

Самой закредитованной остается Московская область – ее госдолг на 1 декабря составил 201,6 миллиарда рублей. Второе место занял Краснодарский край с госдолгом 104,8 миллиарда, на третьем месте – Свердловская область (97,2 миллиарда). Госдолг по-прежнему отсутствовал у Сахалинской области и Севастополя. 

248
#госдолг

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