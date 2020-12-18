Карманница обокрала старика в очереди к кассе

14 декабря в полицию обратился 84-летний ельчанин с заявлением о краже кошелька в магазине на улице Костенко.



Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили сотрудников магазина, работавших в этот день, и установили личность подозреваемой в краже.



«Оказалось, что 38-летняя женщина, которая находясь в кассовой зоне рядом с пенсионером, вытащила из кармана его куртки кошелёк с 1 160 рублями. Потерпевший расплатившись за продукты, положил кошелёк в карман и не заметил, как женщина вытащила кошелек. Пропажу он обнаружил только дома», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая из одежды». Женщина задержана, он признала вину, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудникам полиции удалось изъять у подозреваемой кошелёк, однако деньги она уже потратила.

