Происшествия

сегодня, 09:57

Карманница обокрала старика в очереди к кассе

2 752
#кража
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Карманница обокрала старика в очереди к кассе
14 декабря в полицию обратился 84-летний ельчанин с заявлением о краже кошелька в магазине на улице Костенко.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили сотрудников магазина, работавших в этот день, и установили личность подозреваемой в краже.

«Оказалось, что 38-летняя женщина, которая находясь в кассовой зоне рядом с пенсионером, вытащила из кармана его куртки кошелёк с 1 160 рублями. Потерпевший расплатившись за продукты, положил кошелёк в карман и не заметил, как женщина вытащила кошелек. Пропажу он обнаружил только дома», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая из одежды». Женщина задержана, он признала вину, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудникам полиции удалось изъять у подозреваемой кошелёк, однако деньги она уже потратила.
2 752
#кража
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Комментарии (2)

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ШО.ОПЯТЬ

сегодня, 10:23
Елец.
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Дедушка с "Нивой"

сегодня, 10:11
Что за народ...то кошелёк из одежды у Дедушки выташат, то бензин как тати в ночи из дедушкиной Нивы сольют, то великая держава к пенсионерам в карман залезет...
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