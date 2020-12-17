Коронавирус
42 минуты назад
Чем дальше от Липецка, тем меньше больных COVID-19
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GOROD48 сравнил число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в районах и городах Липецкой областиё.
На первом месте по количеству заболевших предсказуемо Липецк, в котором с начала марта и до середины декабря по официальным данным заболели 6 113 человек. На втором месте Грязинский район — 1 422 заболевших, на третьем Елец — 991 заболевший. В лидерах два города и район, в котором действует особая экономическая зона, куда ездят на работу жители ближайших городов.
Остальные районы по количеству заболевших существенно отстают от первой тройки:
Липецкий район — 672 человека
Елецкий район — 488 человек
Тербунский район — 480 человек
Задонский район — 471 человек
Чаплыгинский район — 402 человека
Добринский район — 401 человек
Усманский район — 345 человек
Хлевенский район — 296 человек
Лебедянский район — 295 человек
Краснинский район — 236 человек
Данковский район — 235 человек
Становлянский район — 207 человек
Долгоруковский район — 166 человек
Лев-Толстовский район — 139 человек
Измалковскийй район — 136 человек
Добровский район — 130 человек
Воловский район — 123 человека
Судя по карте прослеживается такая тенденция, чем дальше от центра области находится район, тем меньше в нем заболевших COVID-19. Единственное исключение — Тербунский район, несмотря на то, что он расположен на окраине области, район один из лидеров по числе заразившихся коронавирусом. При этом Краснинский район, в котором находится проблемная больница, оказался в середине списка.
Остальные районы по количеству заболевших существенно отстают от первой тройки:
Липецкий район — 672 человека
Елецкий район — 488 человек
Тербунский район — 480 человек
Задонский район — 471 человек
Чаплыгинский район — 402 человека
Добринский район — 401 человек
Усманский район — 345 человек
Хлевенский район — 296 человек
Лебедянский район — 295 человек
Краснинский район — 236 человек
Данковский район — 235 человек
Становлянский район — 207 человек
Долгоруковский район — 166 человек
Лев-Толстовский район — 139 человек
Измалковскийй район — 136 человек
Добровский район — 130 человек
Воловский район — 123 человека
Судя по карте прослеживается такая тенденция, чем дальше от центра области находится район, тем меньше в нем заболевших COVID-19. Единственное исключение — Тербунский район, несмотря на то, что он расположен на окраине области, район один из лидеров по числе заразившихся коронавирусом. При этом Краснинский район, в котором находится проблемная больница, оказался в середине списка.
7 780
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