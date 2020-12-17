Коронавирус

42 минуты назад

Чем дальше от Липецка, тем меньше больных COVID-19

7 780
#коронавирус
Чем дальше от Липецка, тем меньше больных COVID-19

GOROD48 сравнил число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в районах и городах Липецкой областиё. 

На первом месте по количеству заболевших предсказуемо Липецк, в котором с начала марта и до середины декабря по официальным данным заболели 6 113 человек. На втором месте Грязинский район — 1 422 заболевших, на третьем Елец — 991 заболевший. В лидерах два города и район, в котором действует особая экономическая зона, куда ездят на работу жители ближайших городов.

Остальные районы по количеству заболевших существенно отстают от первой тройки:

Липецкий район — 672 человека
Елецкий район — 488 человек
Тербунский район — 480 человек
Задонский район — 471 человек
Чаплыгинский район — 402 человека
Добринский район — 401 человек
Усманский район — 345 человек
Хлевенский район — 296 человек
Лебедянский район — 295 человек
Краснинский район — 236 человек
Данковский район — 235 человек
Становлянский район — 207 человек
Долгоруковский район — 166 человек
Лев-Толстовский район — 139 человек
Измалковскийй район — 136 человек
Добровский район — 130 человек
Воловский район — 123 человека

Судя по карте прослеживается такая тенденция, чем дальше от центра области находится район, тем меньше в нем заболевших COVID-19. Единственное исключение — Тербунский район, несмотря на то, что он расположен на окраине области, район один из лидеров по числе заразившихся коронавирусом. При этом Краснинский район, в котором находится проблемная больница, оказался в середине списка.
7 780
#коронавирус

Комментарии (7)

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Перри Мейсон

21 минуту назад
" городах Липецкой областиё." Дальше даже читать не стал...
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Кристина

21 минуту назад
Уважаемые, сравнивать надо на тысячу жителей!
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пешы есчо

25 минут назад
....и городах Липецкой областиё....
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Липчанин

25 минут назад
А почему не провести опрос у населения по уровню доверия к медработникам
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Гость

25 минут назад
Не совсем правильно. Надо считать, сколько заболевших относительно числа проживающих жителей. В Липецке 500 тысяч с лишним человек, а в Краснинском 12000 жителей.
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Русик

31 минуту назад
А по летальности где статистика
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Липчанка

35 минут назад
Правило ,со всех сел и деревень еду в Липецк —вот и результат.
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