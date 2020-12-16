Происшествия
39 минут назад
Автомобиль в 29 микрорайоне Липецка сожгли по указке соучредителя «управляшки»?
Владелец 66% долей ООО УК «21 микрорайон» в компании поджигателя попал на записи камеры уличного наблюдения.
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Утром 26 марта на улице Коцаря в Липецке прямо у подъезда жилого дома сожгли автомобиль «Киа Рио». Уже в этот день полиции стали известны личности поджигателя и того, кто указал ему на машину. С тех пор прошло более девяти месяцев, а уголовное дело о поджоге до сих пор не ушло в суд.
- По данному уголовному делу обвиняется Дмитрий Федешов. А второй человек, который был с ним в момент поджога машины, заместитель директора УК «21 микрорайон» Максим Наставшев, как-то отскочил и по делу теперь проходит свидетелем. А ведь на видео видно, как он подходит к моей машине с Дмитрием Федешовым, показывает пальцем на нее. Да, Наставшев был в маске, и из его объяснений полиции следует, что он прошел мимо машины, которую поджег Федешов. Но на видео видно обратное: он не прошел мимо машины. Он остановился у нее. Уверен, что по его указке Федешов и поджег мою машину, - говорит потерпевший, Андрей Захаркин.
По словам Андрея Захаркина, с момента совершения преступления уголовное дело расследует уже четвертый по счету следователь, Евгения Кудряшова.
- Она мне говорит, что вот-вот уголовное дело передадут в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Но дело так и не передали. Но тут ведь все очевидно! Все - как на ладони! - говорит Захаркин.
Причиненный его семье (его маме Наталье Захаркиной де-юре принадлежит автомобиль, Андрею - дополнительное оборудование: навигатор, телевизор) ущерб от поджога «Киа Рио» эксперты оценили в 524 тысячи рублей. Дмитрий Федешов выплатил частями 40 тысяч.
- Недавно моей маме пришло заказное письмо от Федешова. Мы открыли конверт прямо на почте, а в нем - только чистый лист бумаги! Мы написали заявление в тот же 7-й отдел полиции, который расследует дело о поджоге, а оттуда получили отписку. Мол, в письме Федешов просил указать ему реквизиты банковской карты для перевода нам денег. Но мы-то получили чистый лист бумаги! - говорит потерпевший.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области по просьбе GOROD48 выяснили, что уголовное дело по обвинению гражданина Дмитрия Федешова в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога») в эту пятницу будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.
Машину Захаркиных сожгли в седьмом часу утра 26 марта. По мнению потерпевшего, причиной поджога могло быть его участие в борьбе управляющих компаний за дом, в котором он живет. Сам Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом вдруг узнал, что был секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей уже обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело).
Кстати, Максим Наставшев является одним из двух совладельцев ООО УК «21-й микрорайон».
- По данному уголовному делу обвиняется Дмитрий Федешов. А второй человек, который был с ним в момент поджога машины, заместитель директора УК «21 микрорайон» Максим Наставшев, как-то отскочил и по делу теперь проходит свидетелем. А ведь на видео видно, как он подходит к моей машине с Дмитрием Федешовым, показывает пальцем на нее. Да, Наставшев был в маске, и из его объяснений полиции следует, что он прошел мимо машины, которую поджег Федешов. Но на видео видно обратное: он не прошел мимо машины. Он остановился у нее. Уверен, что по его указке Федешов и поджег мою машину, - говорит потерпевший, Андрей Захаркин.
По словам Андрея Захаркина, с момента совершения преступления уголовное дело расследует уже четвертый по счету следователь, Евгения Кудряшова.
- Она мне говорит, что вот-вот уголовное дело передадут в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Но дело так и не передали. Но тут ведь все очевидно! Все - как на ладони! - говорит Захаркин.
Причиненный его семье (его маме Наталье Захаркиной де-юре принадлежит автомобиль, Андрею - дополнительное оборудование: навигатор, телевизор) ущерб от поджога «Киа Рио» эксперты оценили в 524 тысячи рублей. Дмитрий Федешов выплатил частями 40 тысяч.
- Недавно моей маме пришло заказное письмо от Федешова. Мы открыли конверт прямо на почте, а в нем - только чистый лист бумаги! Мы написали заявление в тот же 7-й отдел полиции, который расследует дело о поджоге, а оттуда получили отписку. Мол, в письме Федешов просил указать ему реквизиты банковской карты для перевода нам денег. Но мы-то получили чистый лист бумаги! - говорит потерпевший.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области по просьбе GOROD48 выяснили, что уголовное дело по обвинению гражданина Дмитрия Федешова в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога») в эту пятницу будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.
Машину Захаркиных сожгли в седьмом часу утра 26 марта. По мнению потерпевшего, причиной поджога могло быть его участие в борьбе управляющих компаний за дом, в котором он живет. Сам Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом вдруг узнал, что был секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей уже обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело).
Кстати, Максим Наставшев является одним из двух совладельцев ООО УК «21-й микрорайон».
дед
юрликбез
Липецк