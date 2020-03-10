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В отношении УК «21 микрорайон» возбуждено уголовное дело

23 1567
#управляющая компания
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В отношении УК «21 микрорайон» возбуждено уголовное дело

Руководство «управляшки» подозревают в подделке протокола общего собрания жильцов.

В редакцию GOROD48 пришло письмо нескольких жителей дома №7 по улице Коцаря, возмущенных переходом их дома под управление УК «21 микрорайон». Они пишут, что знать не знали ни о каком общем собрании, на котором было принято такое решение, а также заявляют, что их подписи в соответствующем протоколе были подделаны.

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«Мы экстренно провели собственное настоящее собрание собственников нашего дома, чтобы остаться в управлении действующей управляющей компании», - пишут жильцы.

В свою очередь, жильцы обратились в прокуратуру Советского района Липецка с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности. В прокуратуре ответственно подошли к такому обращению и установили, что собственники 12 квартир дома №7 по улице Коцаря в инициированном руководителями УК «21 микрорайон» очно-заочном голосовании по переходу под управление этой организации участия не принимали и в протоколе не расписывались. Заместитель прокурора района Сергей Корнеев ответил жильцам, что материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по выявленным фактам нарушения уголовного законодательства.

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- На основании проведенной проверки полицией возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и бланков, - сообщила GOROD48 сотрудник прокуратуры Советского района Липецка Ольга Плотникова.

- После того, как заинтересованные лица или организации приносят нам пакет документов, в том числе протоколы общих собраний многоквартирных домов, речь в которых идет о выборе или смене управляющей компании, мы проверяем кворум и сверяем имена собственников жилых помещений. Определение подлинности подписей не входит в нашу компетенцию, - прокомментировала спорную ситуацию сотрудница Госжилинспекции по Липецкой области Анна Котенко.


фото: kotelnich-gid.ru
23 1567
#управляющая компания
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Комментарии (24)

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Гость

10 секунд назад
Посмотрел данные этих управляшек в www.rusprofile.ru - одной без году неделя, у другой долгов на 3,8 млн. и прибыль минус 700000 в год. Когда всю эту шляпу вычистят из города? Вопрос, только к кому?
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Старый

1 минуту назад
Насколько знаю собрания и голосования там действительно были....,а выше сказанное обычный заказ от УК новый альянс(не качественно предоставляемой свои услуги)
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Virtuoz

6 минут назад
Читаю, усс...сь))) МЫ ЭКСТРЕННО ПРОВЕЛИ СВОЕ "НАСТОЯЩЕЕ" СОБРАНИЕ))))) Это же с какими эмоциями эти 11 человек писали, да еще и с разных домов) У нас в пивнухе на Стаханова и то больше народа "ЭКСТРЕННО" свои "НАСТОЯЩИЕ" собрания проводят по ситуации с долларом и нефтью)))
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Гость

12 минут назад
Надо собрания проводить сотрудникам ГЖИ под их ответственность
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гость

16 минут назад
Рембо48, пора уже если не старше , 50 лет , голосование через портал гос. услуг делать , 21-й век на дворе , какие-то бумажки зассатые носят , с подписЯми !
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гость

17 минут назад
Житель Липецка, без ввода войск ничего не сделаете ! УК это золотое дно , Шклярова , Шальнева из ЕР , до депутатов не пустили , не хотят , что бы потом , если что , довыборы делать , если этих мандатов лишат .
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Рембо48

17 минут назад
Само интересное, что всем плевать, настоящие подписи или подделаны, вон жилинспекция пишет, что не проверяет, прокуратура в полицию, а полиция в урну) управляшки меж собой что-то не поделили, вот клоунаду и разыгрывают, заявление с подписями тоже сто процентов поддельное))
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КТАРИЙ

21 минуту назад
Максим, Очень интересно , а где можно узнать эти сведения?
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Житель Липецка

21 минуту назад
Тузов --когда взяточников и бездельников из ГЖИ разгонишь --полномочий у них море -но они их используют в личных целях.
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Житель

26 минут назад
ГЖИ ---отмазчики --что там проверять вызвать председателя Совета дома -он и скажет подписи подделаны или нет -он сам эти подписи собирал с членами совета дома.
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