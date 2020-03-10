Происшествия
сегодня, 14:23
В отношении УК «21 микрорайон» возбуждено уголовное дело
23 1567
Руководство «управляшки» подозревают в подделке протокола общего собрания жильцов.
В редакцию GOROD48 пришло письмо нескольких жителей дома №7 по улице Коцаря, возмущенных переходом их дома под управление УК «21 микрорайон». Они пишут, что знать не знали ни о каком общем собрании, на котором было принято такое решение, а также заявляют, что их подписи в соответствующем протоколе были подделаны.
«Мы экстренно провели собственное настоящее собрание собственников нашего дома, чтобы остаться в управлении действующей управляющей компании», - пишут жильцы.
В свою очередь, жильцы обратились в прокуратуру Советского района Липецка с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности. В прокуратуре ответственно подошли к такому обращению и установили, что собственники 12 квартир дома №7 по улице Коцаря в инициированном руководителями УК «21 микрорайон» очно-заочном голосовании по переходу под управление этой организации участия не принимали и в протоколе не расписывались. Заместитель прокурора района Сергей Корнеев ответил жильцам, что материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по выявленным фактам нарушения уголовного законодательства.
- На основании проведенной проверки полицией возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и бланков, - сообщила GOROD48 сотрудник прокуратуры Советского района Липецка Ольга Плотникова.
- После того, как заинтересованные лица или организации приносят нам пакет документов, в том числе протоколы общих собраний многоквартирных домов, речь в которых идет о выборе или смене управляющей компании, мы проверяем кворум и сверяем имена собственников жилых помещений. Определение подлинности подписей не входит в нашу компетенцию, - прокомментировала спорную ситуацию сотрудница Госжилинспекции по Липецкой области Анна Котенко.
фото: kotelnich-gid.ru
«Мы экстренно провели собственное настоящее собрание собственников нашего дома, чтобы остаться в управлении действующей управляющей компании», - пишут жильцы.
В свою очередь, жильцы обратились в прокуратуру Советского района Липецка с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности. В прокуратуре ответственно подошли к такому обращению и установили, что собственники 12 квартир дома №7 по улице Коцаря в инициированном руководителями УК «21 микрорайон» очно-заочном голосовании по переходу под управление этой организации участия не принимали и в протоколе не расписывались. Заместитель прокурора района Сергей Корнеев ответил жильцам, что материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по выявленным фактам нарушения уголовного законодательства.
- На основании проведенной проверки полицией возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и бланков, - сообщила GOROD48 сотрудник прокуратуры Советского района Липецка Ольга Плотникова.
- После того, как заинтересованные лица или организации приносят нам пакет документов, в том числе протоколы общих собраний многоквартирных домов, речь в которых идет о выборе или смене управляющей компании, мы проверяем кворум и сверяем имена собственников жилых помещений. Определение подлинности подписей не входит в нашу компетенцию, - прокомментировала спорную ситуацию сотрудница Госжилинспекции по Липецкой области Анна Котенко.
фото: kotelnich-gid.ru
23 1567
Гость
Старый
Virtuoz
Гость
гость
гость
Рембо48
КТАРИЙ
Житель Липецка
Житель