Вечер с женщиной обошёлся ельчанину в 40 000 рублей

Мужчина дал знакомой карту сходить в магазин, а она направилась к ближайшему банкомату и сняла его деньги.

42-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением о краже банковской карты и денег со счета.Как сообщает ОМВД России по Ельцу, в кражах подозревают знакомую мужчины — ранее судимую 41-летнюю жительницу Елецкого района. Они вместе проводили вечер. Чтобы сходить в магазин, женщина взяла банковскую карту мужчины. Но с ней она направилась к ближайшему банкомату, где сняла 40 000 рублей. В квартиру мужчины она больше не вернулась.Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.