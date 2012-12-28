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Происшествия
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сегодня, 10:57
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Вечер с женщиной обошёлся ельчанину в 40 000 рублей
Мужчина дал знакомой карту сходить в магазин, а она направилась к ближайшему банкомату и сняла его деньги.
Как сообщает ОМВД России по Ельцу, в кражах подозревают знакомую мужчины — ранее судимую 41-летнюю жительницу Елецкого района. Они вместе проводили вечер. Чтобы сходить в магазин, женщина взяла банковскую карту мужчины. Но с ней она направилась к ближайшему банкомату, где сняла 40 000 рублей. В квартиру мужчины она больше не вернулась.
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
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