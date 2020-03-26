Происшествия
сегодня, 08:58
На улице Коцаря двое в масках подожгли автомобиль «Киа Рио»
Владелец машины уверен, что причиной поджога стал конфликт из-за смены управляющей компании.
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Сегодня в половине седьмого утра на улице Коцаря в Липецке прямо у подъезда жилого дома загорелся автомобиль «Киа Рио».
- В 6.30 сосед постучал в двери моей квартиры. Говорит, машина твоя горит. Я выскочил на улицу, увидел канистру на капоте. Машина уже полыхала, - рассказал GOROD48 владелец автомобиля Андрей.
Машину Андрей и пришедшие ему на помощь соседи потушили до приезда пожарных.
По словам владельца автомобиля и женщины-дворника, машину подожгли двое мужчин, один из которых был в темной медицинской маске.
По словам Андрея, причиной поджога может быть его участие в борьбе управляющих компаний за дом, в котором он живет. Сам Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом вдруг узнал, что был секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей уже обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело).
- Что нам теперь делать? Может, когда нас не будет дома, нашу квартиру сожгут? - плачет жена владельца сгоревшей машины.
Андрей о своих подозрениях сообщил сотрудникам следственно-оперативной группы. Он рассказал, что один из руководителей УК «21-й микрорайон» живет в его же многоэтажке. Полицейские, впрочем, этого человека дома не застали.
- В 6.30 сосед постучал в двери моей квартиры. Говорит, машина твоя горит. Я выскочил на улицу, увидел канистру на капоте. Машина уже полыхала, - рассказал GOROD48 владелец автомобиля Андрей.
Машину Андрей и пришедшие ему на помощь соседи потушили до приезда пожарных.
По словам владельца автомобиля и женщины-дворника, машину подожгли двое мужчин, один из которых был в темной медицинской маске.
По словам Андрея, причиной поджога может быть его участие в борьбе управляющих компаний за дом, в котором он живет. Сам Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом вдруг узнал, что был секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей уже обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело).
- Что нам теперь делать? Может, когда нас не будет дома, нашу квартиру сожгут? - плачет жена владельца сгоревшей машины.
Андрей о своих подозрениях сообщил сотрудникам следственно-оперативной группы. Он рассказал, что один из руководителей УК «21-й микрорайон» живет в его же многоэтажке. Полицейские, впрочем, этого человека дома не застали.
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