Происшествия

сегодня, 08:58

На улице Коцаря двое в масках подожгли автомобиль «Киа Рио»

18 1577
#пожар
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На улице Коцаря двое в масках подожгли автомобиль «Киа Рио»

Владелец машины уверен, что причиной поджога стал конфликт из-за смены управляющей компании.

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Сегодня в половине седьмого утра на улице Коцаря в Липецке прямо у подъезда жилого дома загорелся автомобиль «Киа Рио».

- В 6.30 сосед постучал в двери моей квартиры. Говорит, машина твоя горит. Я выскочил на улицу, увидел канистру на капоте. Машина уже полыхала, - рассказал GOROD48 владелец автомобиля Андрей.

Машину Андрей и пришедшие ему на помощь соседи потушили до приезда пожарных.

По словам владельца автомобиля и женщины-дворника, машину подожгли двое мужчин, один из которых был в темной медицинской маске.

По словам Андрея, причиной поджога может быть его участие в борьбе управляющих компаний за дом, в котором он живет. Сам Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом вдруг узнал, что был секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей уже обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело). 

- Что нам теперь делать? Может, когда нас не будет дома, нашу квартиру сожгут? - плачет жена владельца сгоревшей машины.

Андрей о своих подозрениях сообщил сотрудникам следственно-оперативной группы. Он рассказал, что один из руководителей УК «21-й микрорайон» живет в его же многоэтажке. Полицейские, впрочем, этого человека дома не застали.
18 1577
#пожар
2

Комментарии (18)

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Animal planet.

1 минуту назад
Управляшки в край ............ие,у нас висело объявление,типа дубликаты ключей от тамбура им сделать и сдать,и ещё много чего в этом духе. А вот залупу Сенсея им за щеку,а не ключи.
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Скрепа

3 минуты назад
Сомали, мля
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Animal planet.

6 минут назад
Сенсей, ути пути,ну ты прям Пинкертон. Премию тебе выписать в виде палок в задницу
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Сенсей

11 минут назад
Алекс, Ни кто за это не будет поджигать, кишка тонка. А если и найдется "герой" его сразу поймают по камерам. Лохов на раз закрывают. Это явно заказное... Да и автомобиль припаркован нормально.
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Сенсей

14 минут назад
Anal planet., Жалкий потуг лоха вообще не в счет. Скажешь мне это в лицо, чмошник?)
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ЗАЩЕКАНЦУ

15 минут назад
Еще,тебя примата вчера пожалели,НО-после твоего сегодняшнего дрища-будет по-другому.Где же ты подхвостик был вчера,когда сгорела ТАЗилище семерка?Заметь,суходрочник-эту-подожгли,а твое ТАЗгавно-само горит!Чего же ты вчера ничего не писало,уепище?А сегодня-ПОДЖОГ!А чего-то ты дегер ничего не пишешь про то,как наш фуроводятел бабу в Пензе припечатал на МИЦУБИСИ,а она осталась жива?Или Мицубиси-тоже ТАЗ?Чмо ты тупорылое,быдло недоношенное!Где твоя ОБЪЕКТИВНОСТЬ,бабуин или как тут таких как ты называют.Как ты был мутной каплей на краю своего дауна папашки,так ты этой каплей и остался.В ЧЕЛОВЕКА ты не превратился.
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Алекс

15 минут назад
А может поджог из-за парковки машины у самого входа в подъезд, может просто людей * так машину ставить?
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Animal planet.

22 минуты назад
Сенсей, твоего мнения никто не спрашивал.
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Еще

24 минуты назад
одним куском бомжацкого ИНОгавна стало меньше!
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Автохам

27 минут назад
О, пироманы объявились...
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