В селе Подгорное – очередные отключения воды и тепла

15 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 28а, 30, 32 по улице Октябрьской, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской, № 6а по улице Литаврина – цистерна с водой для питья подъедет к дому № 30 по улице Октябрьской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 8 по улице Белана – воду подвезут по заявкам жителей. Также без воды останутся жители улиц Вавилова, Шевченко, Шишкина, Новокарьерной, Урицкого Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Чайковского, Щорса, а также переулка Лузана – воду можно будет набрать возле дома № 24 по улице Вавилова.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду части жителей села Подгорное – воды не будет в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 4, 6, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 20 по улице Подгоренской, в котельной «Подгорное». Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресу: село Подгорное, улица Крайняя, 2.



С 10:00 до 20:00 без горячего водоснабжения в селе Подгорное останутся жители домов №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 22 по улице Космонавтов, в домах частного сектора улиц Черешневой, Ивовой, Лозовой.



С 14:00 до 16:00 обесточат дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Физкультурной, № 15 по улице Загородной, в частном секторе улиц Липецкой, Асфальтной, Кибальчича, Привокзальной.



Горячую и холодную воду, а также электричество отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

