Общество

36 минут назад

Больше трети липецких автобусов старше 15 лет

5 191
#транспорт
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Больше трети липецких автобусов старше 15 лет

А трамваи вообще имеют стопроцентный износ.

В мэрии Липецка прошло совещание, на котором обсуждали основные направления развития транспортной отрасли: обновление подвижного состава, повышение качества перевозок и увеличение пассажиропотока, который сильно снизился за месяцы борьбы с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сейчас в областном центре функционируют 76 транспортных маршрутов: пять трамвайных, 13 садоводческих и 58 регулярных автобусных. Их обслуживают 611 единиц транспортных средств. Порядка 40% автобусного парка представлено новыми машинами, их возраст менее пяти лет, однако 36% автобусов старше 15 лет. Наиболее остро проблема необходимости обновления транспортных средств стоит в трамвайном депо – все вагоны имеют 100%-й износ, серьёзно изношены и пути.

- В системе оплаты проезда зарегистрировано около 490 тысяч транспортных карт, при этом 131 тысяча пассажиров — льготники. Порядка 80% липчан оплачивают проезд безналичным способом. В планах — создать возможность оплаты банковскими картами и при помощи мобильного приложения, - сообщили представители областного учреждения «Агентство автомобильного транспорта».

Ещё одна проблема – устаревание сети. Некоторые маршруты общественного транспорта дублируют друг друга. При этом устранение «наслаивания» могло бы увеличить количество рейсов на других направлениях, сократить время ожидания некоторых автобусов, повысить безопасность перевозок, так как у водителей пропадёт необходимость соревноваться на линии. К положительному результату могло бы привести и предоставление приоритета на дорогах общественному транспорту — организация выделенных полос и светофорное регулирование. Помочь решить все эти проблемы в Липецк даже пригласили федеральных экспертов.
5 191
#транспорт
1

Комментарии (5)

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Артурчик

4 минуты назад
Врете Вы всё, у еас есть еще 5 электробусов.
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джумшут

5 минут назад
какие автобусы,арт-пространства отделывать надо.
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некультурный

16 минут назад
Сейчас кинутся покупать новые бусы частным перевозчикам,за бюджетные деньги в лизинг на 100 лет.
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житель

18 минут назад
Зато парки молодые!
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Город

22 минуты назад
Цены подняли на проезд а автобусы опять старые, интересно на сколько в 2021 поднимут цены, и под каким предлогом?
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