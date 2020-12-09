Общество

49 минут назад

В Липецке решили ликвидировать все бесхозные колонки

7 925
#колонка
2
В Липецке решили ликвидировать все бесхозные колонки

Демонтируют только те водоразборные колонки, на которые не оформлены абонентские счета и за потребленную из таких колонок воду никто не платит.

Сотрудники ЛГЭК с липецких улиц уже убрали порядка 30-ти водоразборных колонок.

— Все они демонтированы правомерно, в них не было необходимости, за потребленную из таких колонок воду никто не платил. Основанием для установки и пользования колонкой является договор холодного водоснабжения. Если он отсутствует — колонку убирают. В компанию ЛГЭК не поступило ни одной жалобы по этому вопросу, — сообщили в пресс-службе ЛГЭК.

Таким образом энергетики борются с несанкционированным расходом воды. Сколько ущерба нанесли колонки — это зависело от их местоположения. Если она стояла на виду, часто автовладельцы мыли там машины, кроме того, колонки ломались и вода утекла. При этом из них удобно было набирать воду, когда ее, по разным причинам, отключали в многоэтажках.

В городе оставили только колонки, предназначенные для водоснабжения жителей частных домов, не подключенных к центральному водопроводу. Те, на которые оформлены договоры о пользовании водой.

Между тем инвентаризация бесхозных колонок в Липецке продолжится до конца года.
7 925
#колонка
2

Комментарии (7)

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ссср

10 минут назад
как в пустыни хоть умри но колонки убери
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Обеднел ЛГЭК

12 минут назад
недосчитался копеек за бесплатную воду из колонок, нет слов...
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Милая Оксана

17 минут назад
Экономят крохами , а воруют ворохами!
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Гость

18 минут назад
Заняться больше нечем
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Милая Оксана

18 минут назад
Вот так вот, захочешь попить воды, а негде! Капитализм!
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Гость

28 минут назад
А За право дышать кто отвечает?
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41 минуту назад
от таких колонок прямо детством пахнет)))))
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