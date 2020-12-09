В Липецке решили ликвидировать все бесхозные колонки

Демонтируют только те водоразборные колонки, на которые не оформлены абонентские счета и за потребленную из таких колонок воду никто не платит.

Сотрудники ЛГЭК с липецких улиц уже убрали порядка 30-ти водоразборных колонок.



— Все они демонтированы правомерно, в них не было необходимости, за потребленную из таких колонок воду никто не платил. Основанием для установки и пользования колонкой является договор холодного водоснабжения. Если он отсутствует — колонку убирают. В компанию ЛГЭК не поступило ни одной жалобы по этому вопросу, — сообщили в пресс-службе ЛГЭК.



Таким образом энергетики борются с несанкционированным расходом воды. Сколько ущерба нанесли колонки — это зависело от их местоположения. Если она стояла на виду, часто автовладельцы мыли там машины, кроме того, колонки ломались и вода утекла. При этом из них удобно было набирать воду, когда ее, по разным причинам, отключали в многоэтажках.



В городе оставили только колонки, предназначенные для водоснабжения жителей частных домов, не подключенных к центральному водопроводу. Те, на которые оформлены договоры о пользовании водой.



Между тем инвентаризация бесхозных колонок в Липецке продолжится до конца года.