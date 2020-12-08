Политика

сегодня, 16:04

Ветеринар стал главой района

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#Добринский район #глава
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Ветеринар стал главой района

Исполняющий обязанности Роман Ченцов избавился от приставки и. о.

Роман Ченцов исполнял обязанности главы Добринского района с 12 октября 2020 года. Сегодня на сессии районного Совета депутатов его выбрали единогласно главой муниципалитета. Об этом сообщает официальный сайт района.

— Сегодня особенный день в моей жизни. Совет депутатов единогласно избрал меня главой Добринского муниципального района. Я выражаю благодарность за оказанное доверие и поддержку главе администрации Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову, всему депутатскому корпусу района. Я принимаю на себя всю ответственность за дальнейшее развитие района, и благополучие его граждан. Нам предстоит очень много, усердно и честно работать, опираясь на хороший потенциал района, изучив проблемы и потребности граждан, развивать муниципалитет. Мои цели и задачи — улучшение жизни и благосостояния людей, развитие экономики, создание рабочих мест и таких условий, чтобы молодежь не покидала район в поисках лучшей жизни, строительство жилья, благоустройство. Для меня очень важно, чтобы население района не сокращалось, а наоборот, прирастало, а его жители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Я знаю, что будет нелегко, но я так же знаю и то, что это просто надо «взять и сделать», — написал Роман Ченцов в своем Инстаграм.

Роман Ченцов местный, он родился в селе Талицкий Чамлык. До того как стать главой района, работал заместителем начальника областного управления ветеринарии. Он кандидат ветеринарных наук.

Ранее район возглавлял Сергей Москворецкий. Теперь он руководит МУП «Липецкий пассажирский транспорт».

Кстати, в Липецкой области один ветеринар уже управлял районом. Речь идет о скандально известном Анатолии Глазунове, уволившемся 1 февраля 2016 года и ставшем вначале заместителем начальника управления соцзащиты населения Липецкой области, а позже - заместителем начальника регионального управления ветеринарии. Должность главы района Глазунов занимал с 1999 года. 
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#Добринский район #глава
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Комментарии (6)

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Гость

24 минуты назад
Уважаемае жители области. Мы все отстали от жизни. Сейчас не так, как в прежние времена, сейчас руководят областью и районами менеджеры. Это раньше люди шли по ступеням. Кадры все были хозяйственниками, потому, что нужно было область и районы строить, повышать и улучшать состояние людей. А, сейчас нужно продавать область и районы, что раньше построили. * и нужны менеджеры. Увы такая реальность.
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Липчанин

30 минут назад
СССР вытащили люди в основном не имея высшего образования, просто знали проблемы и не воровали
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Даже звучит

44 минуты назад
смешно, ну в любом случае удачи, так сказать. Все не ветеринаром трудиться в поте лица!
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Мозг

44 минуты назад
Гинеколога надо выбирать
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дед

49 минут назад
Как хорошо,что большая часть добринского р-на,не ведут инстаграм.
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