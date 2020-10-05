За выходные в магазинах попались без масок 40 человек

С сегодняшнего дня за отсутствие масок у покупателей будут наказывать и магазины.

Как рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев, в минувшие выходные 416 предприятий потребительского рынка были проверены на соблюдение постановления губернатора «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», в том числе 116 предприятий в Липецке и 300 - в районах области.



- В ходе рейдов по городу Липецку были составлены 14 протоколов, по области - 26, - отметил Юрий Букреев. - Административные материалы составлялись и на продавцов, и на юридические лица, и на покупателей - нарушения с их стороны мы фиксируем совместно с сотрудниками полиции. С сегодняшнего дня мы начинаем работать по новому 159-му постановлению, по которому если покупатель без маски, будут наказывать и руководство предприятия торговли. Но мы уже отмечаем, что и потребители, и работники сферы торговли и услуг становятся более дисциплинированными. Ситуация с коронавирусом не простая, и, видимо, люди стали думать не только о себе, но и о здоровье своих родственников и знакомых.