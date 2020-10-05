Общество

34 минуты назад

За выходные в магазинах попались без масок 40 человек

8 735
#коронавирус
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За выходные в магазинах попались без масок 40 человек

С сегодняшнего дня за отсутствие масок у покупателей будут наказывать и магазины.

Как рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев, в минувшие выходные 416 предприятий потребительского рынка были проверены на соблюдение постановления губернатора «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», в том числе 116 предприятий в Липецке и 300 - в районах области.

- В ходе рейдов по городу Липецку были составлены 14 протоколов, по области - 26, - отметил Юрий Букреев. - Административные материалы составлялись и на продавцов, и на юридические лица, и на покупателей - нарушения с их стороны мы фиксируем совместно с сотрудниками полиции. С сегодняшнего дня мы начинаем работать по новому 159-му постановлению, по которому если покупатель без маски, будут наказывать и руководство предприятия торговли. Но мы уже отмечаем, что и потребители, и работники сферы торговли и услуг становятся более дисциплинированными. Ситуация с коронавирусом не простая, и, видимо, люди стали думать не только о себе, но и о здоровье своих родственников и знакомых.
8 735
#коронавирус
2

Комментарии (8)

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Липчанка

3 минуты назад
Никто не думает ни о чьем здоровье. Надевая маски мы думаем о * системы.
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Перри Мейсон

5 минут назад
Юлия, а мне начхать на твое начхание. От него вообще ничего не зависит. Впрочем от тебя тоже. Но намордник надень..
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Юлия

8 минут назад
Перри Мейсон, начхать на твоё согласие, не к тебе обращались и от твоего согласия ничего не зависит.
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Наблюлатель

8 минут назад
Ну ну, чем больше сжать пружину недовольства, тем сильнее будет ответный удар
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Татьяна

11 минут назад
наведите порядок в транспорте. автобусы забиты люди дышат в затылок друг другу
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ннн

12 минут назад
самое главное не маски-а как можно больше бабала в арман положить. цель ясна как пень.
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Перри Мейсон

13 минут назад
Юлия, согласен
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Юлия

16 минут назад
Вот не пускайте в магазин без маски и все!!! А то часа 2 ходят по магазину без маски, а потом на кассе "Без маски не продадим" Смысл такого действа, одна показуха
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