«Липецкие театральные встречи» пострадали из-за СOVID-19

Два спектакля отменены в связи с запретом выезда театров из Белоруссии и Орла.

Два спектакля, включенные ранее в программу международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи", отменены, сообщили GOROD48 в пресс-службе управления культуры администрации Липецкой области. Липчане увидят российские спектакли на сцене театра Толстого в исполнении артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Белгорода, Кинешмы, Абхазии. Анонсированные ранее выступления трупп из Орла и Беларуси отменены из-за карантина в театрах.



- Орловский государственный театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» должен был 7 октября представить в Липецке свою работу «Лес». Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа из Витебска планировал выступить в Липецке 9 октября. Оба спектакля отменены из-за запретов на выезд трупп из своих регионов, - сообщили в пресс-службе театра. - Зрители смогут вернуть билеты в местах их приобретения.



«Липецкие театральные встречи» – один из старейших фестивалей в России. В 2020 году афиша фестиваля, состоит из лучших классических произведений отечественной и зарубежной драматургии – от Александра Островского до Карла Гольдони, а также актуальных пьес современных авторов. Театральный форум продлится целую неделю, с 6 по 13 октября.





