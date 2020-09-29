Общество

сегодня, 14:09

На территории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появился новый арт-объект

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На территории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появился новый арт-объект

Лестницу к 5 корпусу университета украсила настенная роспись в стиле стрит-арт. Инициатива преобразования спуска принадлежит ректору университета Н.В. Фединой.

Новый художественный объект появился благодаря ежегодному конкурсу студенческих проектов по благоустройству локаций «Студент родному вузу». Реализовывался проект силами студентов 4 курса, обучающихся по профилю подготовки Изобразительное искусство и дополнительное образование в области ДПИ. Семь студентов под руководством доцента кафедры ИДД Т.И. Бербаш на протяжении 20 дней расписывали лестницу.

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«Приятно, что в изменении облика университета принимают участие наши студенты. Они создают тот образ, который близок именно им – современным, молодым, творческим. Университет не просто меняется, наполняется яркими красками – он молодеет! А ребята-художники получают опыт, который наверняка пригодится им в профессиональной жизни. Судя по результату, мы готовим достойных специалистов», - отметила ректор вуза Нина Владимировна.

Дизайн-проект был разработан старшим преподавателем кафедры ИДД, членом СХР С.А. Бондарчук и доцентом кафедры ИДД Г.М. Корякиной.

«Это мой первый опыт применения профессиональных навыков на практике. Особенно ответственно работать в альма-матер – оценивать результат будут сокурсники и преподаватели. Мы с ребятами занимались любимым делом, поэтому нам было весело и легко. Понимаю, что у нас был лайтовый режим работы – нам очень помогали преподаватели. Благодаря проекту я в который раз убедилась, что сделала правильный выбор профессии», - рассказала студентка Яна Рожнова.

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Это не первый интересный проект в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В вузе уделяют большое значение созданию образа и особой университетской атмосферы. В университете уже имеются именные аудитории имени К.А. Москаленко, Г.В. Плеханова, В.М. Важинского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, географическая лаборатория, аллея именных вузов, сквер с дизайнерскими лавочками, которые украшены логотипами институтов и расписные ступени к главному корпусу.

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