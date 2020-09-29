В Липецкой области сухо, ветрено и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии антициклона – существенных осадков не ожидается. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.



День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.

