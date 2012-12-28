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Общество
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38 минут назад
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На улице Водопьянова отключат холодную воду
19 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 1, 1а, 1в, 1г по улице Ангарской, № 3 по улице Городовикова, № 44а по улице Минской, №№ 40, 42а по улице Московской, №№ 1-15 в переулке Усадебном, №№ 54, 63, 93 по улице Смирнова, также улицы Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, Солнечную, переулок Свободный.
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