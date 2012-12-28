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148
38 минут назад
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На улице Водопьянова отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 19 февраля без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся четыре дома на улице Водопьянова — №№ 12, 14, 16 и 18, предупредили в «РВК-Липецк». Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 1, 1а, 1в, 1г по улице Ангарской, № 3 по улице Городовикова, № 44а по улице Минской, №№ 40, 42а по улице Московской, №№ 1-15 в переулке Усадебном, №№ 54, 63, 93 по улице Смирнова, также улицы Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, Солнечную, переулок Свободный. 

отключения
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indesit
26 минут назад
Шо, опять?
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