На Лебедянском выезде в аварию попали четыре машины

Удивительно, но в свалке никто не пострадал. Более того, массовая авария не вызвала затора.



Сегодня под вечер на Трубном проезде в Липецке произошла массовая авария.В ДТП попали четыре машины: «Рено-Дастер», «Лада-Веста», «Дэу-Нэксия» и «Тойота-Камри». Так как были все основания предполагать, что в этом замесе есть пострадавшие, на место аварии приехали медики, пожарные расчеты и спасатели. Однако помощь никому не потребовалась. Более того, эта авария не вызвала затора на Лебедянском шоссе.