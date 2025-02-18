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Происшествия
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сегодня, 18:14
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На Лебедянском выезде в аварию попали четыре машины
Удивительно, но в свалке никто не пострадал. Более того, массовая авария не вызвала затора.
В ДТП попали четыре машины: «Рено-Дастер», «Лада-Веста», «Дэу-Нэксия» и «Тойота-Камри». Так как были все основания предполагать, что в этом замесе есть пострадавшие, на место аварии приехали медики, пожарные расчеты и спасатели. Однако помощь никому не потребовалась. Более того, эта авария не вызвала затора на Лебедянском шоссе.
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