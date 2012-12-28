Неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию детского сада

Росгвардейцы нашли у него белый порошок.

Росгвардейцы задержали в Липецке мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада. Вневедомственную охрану вызвал сторож детского сада, расположенного на улице Терешковой. Он сообщил о неадекватном мужчине, который лез на территорию садика. Неадеквата наряд Росгвардии нашел в гаражах по соседству. При нем оказался пакетик с белым порошком.— Задержанный доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции №8, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Липецкой области.