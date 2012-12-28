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Происшествия
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10 минут назад
Неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию детского сада
Росгвардейцы нашли у него белый порошок.
— Задержанный доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции №8, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Липецкой области.
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