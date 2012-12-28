Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей
Спорт
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43 минуты назад
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Через боль: липчанка выиграла первенство ЦФО по борьбе, несмотря на сильное рассечение
Знаменитый Сергей Яковлев подготовил нам очередную чемпионку.
Для победы в весовой категории до 43 кг 16-летрне девушке пришлось проявить настоящее мужество. Как рассказал GOROD48 тренер спортсменки Сергей Яковлев, в первой же схватке Соня рассекла лоб, получила медицинскую помощь и дальнейшие встречи проводила с повязкой на голове фактически через «не могу».
Кульминацией стал финальный поединок, в котором Павловой противостояла медалистка первенства России. Лишь за 7 секунд до конца схватки Соня вырвала победу, совершив решающий бросок.
Вершина пьедестала наша
Помимо Павловой на пьедестал почёта поднялись ещё две наши землячки, завоевавшие по «бронзовой» медали: Ксения Герман из Грязей в весе до 61 кг и Мария Телегина из Усмани в категории до 65 кг. Все три девушки получили и главное, за чем ехали в Орёл – путёвку в финальный турнир первенства России, который в конце марта стартует в Петушках Владимирской области.
Команда Липецкой области
Напомним, что всего неделю назад ученица Павлова Карина Хусанбаева завоевала «бронзу» и путевку на первенство России среди девчат до 16 лет. А вообще на счету тренера, работающего в клубе «Богатырь», что на Новолипецке, подготовка чемпионок России, Европы, Игр БРИКС Елизаветы Петляковой, Олеси Безугловой, Алины Рыбкиной и других.
Новая ученица-победительница у тренера чемпионок
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