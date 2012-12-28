Через боль: липчанка выиграла первенство ЦФО по борьбе, несмотря на сильное рассечение

Знаменитый Сергей Яковлев подготовил нам очередную чемпионку.

Для победы в весовой категории до 43 кг 16-летрне девушке пришлось проявить настоящее мужество. Как рассказал GOROD48 тренер спортсменки Сергей Яковлев, в первой же схватке Соня рассекла лоб, получила медицинскую помощь и дальнейшие встречи проводила с повязкой на голове фактически через «не могу».









Кульминацией стал финальный поединок, в котором Павловой противостояла медалистка первенства России. Лишь за 7 секунд до конца схватки Соня вырвала победу, совершив решающий бросок.











Вершина пьедестала наша

Помимо Павловой на пьедестал почёта поднялись ещё две наши землячки, завоевавшие по «бронзовой» медали: Ксения Герман из Грязей в весе до 61 кг и Мария Телегина из Усмани в категории до 65 кг. Все три девушки получили и главное, за чем ехали в Орёл – путёвку в финальный турнир первенства России, который в конце марта стартует в Петушках Владимирской области.









Команда Липецкой области









Новая ученица-победительница у тренера чемпионок

Воспитанника СШОР №8 Софья Павлова стала выиграла первенство ЦФО по вольной борьбе среди девушек до 18 лет в Орле.