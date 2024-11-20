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51 минуту назад

Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей

В библиотеках будут петь, а в филармонии покажут кино.

Морозы на спад

Второй день подряд становится чуточку теплее, но столбик термометра по-прежнему глубоко внизу – от -6 до -8 градусов. Днём возможен небольшой снег.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду всего в четырех домах на улице Водопьянова, 12, 14, 16, 18.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Ангарской, 1, 1а, 1в, 1г, 2а; Арсентьева; Баумана; Белорусской; Литейной; Минской, 44а; Московской, 40, 42а; О. Городовикова, 3; Пожарского, 8; Солнечной; Третьякова, 1; Ю. Смирнова, 54, 63, 93; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободном; Усадебном, 1-15.

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.



Кинопремьера в филармонии

В зале «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) сегодня не будут петь, в проведут… премьеру кинофильма «Челюскин. Первые» (18+).

Фильм снят в 2024 году и показан на online-платформах, но цифровой релиз выходит сегодня. История спасения группы полярников во главе с Отто Шмидтом на пароходе «Челюскин», который зажало в северных льдах. В суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь. Режиссёр Степан Коршунов. В ролях: Глеб Калюжный, Кирилл Кяро, Александр Лойе, Александр Куличков.


Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые вы можете получить либо в кассе филармонии, либо в электронном виде на сайте филармонии или по QR-коду с афиши мероприятия.

Музыка

А музицировать сегодня будут в … Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 17:50 здесь состоится творческая встреча с преподавателями и учащимися липецкой детской музыкальной школы № 5 (6+). В программе «Мы дарим вам свои сердца» прозвучит русская классическая музыка и произведения зарубежных композиторов.

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Кроме того в Детской школа искусств №1 им. М.И. Глинки (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 состоится концерт ансамблевой музыки «Мы вместе» (6+).

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устраивает очередной кинопоказ. В 18:00 желающие смогут посмотреть фильм «Последний портрет». Великобритания, 2016. Драма, биография. Режиссёр Стенли Тучи (16+).

История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века - Альберто Джакометти. Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6.9.


В ролях: Джефри Раш, Арми Хаммер, Тони Шелуб.

Для тех, кто «с Липецка»

Сегодня празднуют День родного языка. По этому поводу пройдут мероприятия, но небольшие и кулуарные – в библиотеках. В 13:00 в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) состоится час речевого этикета Язык – живая душа народа» (6+).

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Участники смогут проявить свои знания в таких играх, как «Собери пословицу», «На загадку, дай отгадку», «Весёлые вопросы», «Крылатые выражения» и «Назови одним словом».
В это же время в билиотечно-информационном центре им. И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а) проведут свой праздник, посвящённый русскому языку.

День орнитолога

Гораздо шире и торжественнее сегодня будут праздновать День орнитолога. Может – оттого, что многим липчанам птичий язык ближе родного, или по какой-то другой причине. Но в Липецком зоопарке (ул. К. Маркса, вл. 9) в 13:30 пройдёт лекция о птицах нашего зоопарка (6+).

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Сбор участников у павильона Дом птиц». Особое внимание будет уделено водоплавающим и околоводным пернатым. К слову, в нашем зверинце содержится 75 видов птиц, из них 14 занесены в «Красную книгу» России, а в «Красную книгу» Международного Союза охраны природы – 53 вида.

Горячие вакансии февраля

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составит рейтинг самых привлекательных вакансий февраля, находящихся в открытом доступе.

Так, самую большую зарплату в Липецке в текущем месяце готовы предложить менеджеру по продажам – 150 тысяч рублей. Успешному соискателю предлагают также бонусы и компенсацию расходов ГСМ.

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В рейтинг самых высокооплачиваемых также вошли слесарь с зарплатой до 130 тысяч рублей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 87 тысяч рублей, менеджер по продажам с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Мало платят? Займи две должности!

Если ваша зарплата не дотягивает до квалифицированного слесаря, то один из выходов – внутреннее совместительство т.е. подработка прямо на основном месте работы с помощью ещё одной должности. 37% липчан заявили, что готовы к внутреннему совместительству и имеют для этого резервы.

42% не хотят совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смог качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей».

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Потенциальных совместителей больше всего в возрастной категории от 35 до 45 лет. Главная мотивация – деньги. Больше всего стремятся к внутреннему совместительству те, у кого зарплата не дотягивает до 50 тысяч рублей, чем те, кто зарабатывает больше. Готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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