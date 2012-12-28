Внук женщины-бухгалтера украл деньги со счета ее компании

167 тысяч рублей он перевел в онлайн-казино и на виртуальный счет, а потом часть обналичил.



В Липецкой области СК завершил расследование дела о краже с банковского счета. В преступлении подозревается подросток из Лебедянского района.По данным следствия, в октябре 2024 года подросток, воспользовавшись телефоном бабушки и получив пароль к банковскому счету организации, где она работала бухгалтером, похитил почти 167 тысяч рублей. Деньги он переводил на протяжении почти двух недель частями, пополняя аккаунт онлайн-казино и виртуальный счет, оформленный им на имя бабушки. Обналиченные деньги он потратил на продукты и дорогостоящие товары.Пропажу денег заметил владелец счета, а затем правоохранители нашли и того, кто их похитил.«Вину в содеянном подросток признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Следователем регионального управления СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба областного управления СК.