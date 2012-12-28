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сегодня, 16:42
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Микрорайон «Звёздный» оставили без света повредившие электрические сети газовики

Директор липецкого филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» получил представление об устранении нарушений, в отношении начальника строительно-монтажной службы возбуждено дело об административном правонарушении.

Виновных в отключении света в микрорайоне «Звёздный» газовиков привлекут к ответственности: директор липецкого филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» получил представление прокуратуры об устранении нарушений, а в отношении начальника строительно-монтажной службы возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 9.7 КоАП РФ «Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, подземных и подводных кабельных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств)». Санкции этой статьи для  должностных лиц — штраф от двух до трех тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по вине газовиков 17 и 18 декабря прошлого года в Липецке без электроэнергии остался микрорайон «Звездный». Оказалось, что сотрудники АО «Газпром газораспределение Липецк» при производстве земляных работ повредили кабельные линии. Это произошло по причине того, что организация не согласовала надлежащим образом место пересечения коммунальных сетей.
ЖКХ
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Комментарии (8)

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Р
25 минут назад
Бардак на бардаке как и в стране. Жду очередного обмана и вождения опять за нос в 20 раз
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не-а че
46 минут назад
Как всегда кабель оказался безхозным.
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Светлана
51 минуту назад
Кругом а дни карупсиионеры.
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Так
51 минуту назад
в темноте звёзды удобнее считать.
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Грета
41 минуту назад
на американском флаге
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Люба
25 минут назад
на американском флаге Это мечта.
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Светлана
52 минуты назад
Кругом а дни карупсиионеры.
Ответить
Норм
58 минут назад
Так либо газ, либо свет. Не много ли окраины хотят?
Ответить
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