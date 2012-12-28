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Общество
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сегодня, 16:42
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Микрорайон «Звёздный» оставили без света повредившие электрические сети газовики
Директор липецкого филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» получил представление об устранении нарушений, в отношении начальника строительно-монтажной службы возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по вине газовиков 17 и 18 декабря прошлого года в Липецке без электроэнергии остался микрорайон «Звездный». Оказалось, что сотрудники АО «Газпром газораспределение Липецк» при производстве земляных работ повредили кабельные линии. Это произошло по причине того, что организация не согласовала надлежащим образом место пересечения коммунальных сетей.
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