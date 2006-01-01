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Спорт
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сегодня, 15:50
В «Металлург» может перейти экс-защитник воронежского «Факела»
Очередной потенциальный новичок присоединился к «Металлургу» на сборе в Сочи.
В липецком клубе отмечают его высокий рост, мощь и перспективу.
Позиция центрального защитника – не просто одна из ключевых на поле, а требует усиления у липчан. Летом заканчиваются контракты у Ивана Лапшова и Ильи Коротких, долгосрочные соглашения имеют лишь Роман Ткачук и Кирилл Донцов. А для нормальной игры в обойме необходимы, минимум, 4 «центрдефа».
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