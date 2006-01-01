В «Металлург» может перейти экс-защитник воронежского «Факела»

Очередной потенциальный новичок присоединился к «Металлургу» на сборе в Сочи.

20-летний центральный защитник Артём Сафронов (20.04.2004, 190 см, 81 кг) - воспитанник воронежского футбола, провёл 39 матчей за дубль «Факела» в Молодёжном первенстве России, отметился 1 голевой передачей. В 17 лет дебютировал во второй лиге за «Факел-2» - 38 игр в 2021-22 гг. В прошлом году сначала перешёл в «Космос-2» из Долгопрудного, а затем – в «Коломну», за которую в «подгруппе №3» принял участие в 3-х матчах.В липецком клубе отмечают его высокий рост, мощь и перспективу.Позиция центрального защитника – не просто одна из ключевых на поле, а требует усиления у липчан. Летом заканчиваются контракты у Ивана Лапшова и Ильи Коротких, долгосрочные соглашения имеют лишь Роман Ткачук и Кирилл Донцов. А для нормальной игры в обойме необходимы, минимум, 4 «центрдефа».