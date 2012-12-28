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Происшествия
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30 минут назад
Двух пешеходов сбили в Липецке и Ельце
Оба оказались в больницах.
Еще одна подобная авария произошла вчера в Ельце: на улице Коммунаров под «Ниву», которой управлял 53-летний водитель, попал 42-летний мужчина. Его также госпитализировали.
«На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3380 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены водителей, за неиспользование ремней безопасности — 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3074 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Зарегистрировано 16 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в суточной сводке автоинспекции.
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