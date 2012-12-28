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Общество
1037
сегодня, 15:36
3

Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи

Собственницу квартиры оштрафовали на 700 рублей.

В Липецке мировой судья оштрафовал на 700 рублей хозяйку квартиры-хостела за воспрепятствование деятельности должностного лица по проведению проверки (по части первой статьи 19.4.1 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на женщину пожаловались соседи: в своём обращении в следственный комитет они сообщили, что в квартире, оборудованной под хостел, установлено три санузла с перегородками, несколько умывальников и раковин, две плиты для приготовления пищи.

Но собственница квартиры по улице Гришина проигнорировала требование Госжилинспекции по Липецкой области о предоставлении документов, подтверждающих законность перепланировки и переустройства, проведенных в квартире.
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Мы
46 минут назад
Это что за квартира, под такое, 200 метров?
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я
55 минут назад
а чего сразу в следственный комитет?
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Буква Ю
сегодня, 15:55
Как-то так
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