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Общество
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сегодня, 15:36
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Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи
Собственницу квартиры оштрафовали на 700 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на женщину пожаловались соседи: в своём обращении в следственный комитет они сообщили, что в квартире, оборудованной под хостел, установлено три санузла с перегородками, несколько умывальников и раковин, две плиты для приготовления пищи.
Но собственница квартиры по улице Гришина проигнорировала требование Госжилинспекции по Липецкой области о предоставлении документов, подтверждающих законность перепланировки и переустройства, проведенных в квартире.
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