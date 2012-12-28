Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи

Собственницу квартиры оштрафовали на 700 рублей.

В Липецке мировой судья оштрафовал на 700 рублей хозяйку квартиры-хостела за воспрепятствование деятельности должностного лица по проведению проверки (по части первой статьи 19.4.1 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на женщину пожаловались соседи: в своём обращении в следственный комитет они сообщили, что в квартире, оборудованной под хостел, установлено три санузла с перегородками, несколько умывальников и раковин, две плиты для приготовления пищи.Но собственница квартиры по улице Гришина проигнорировала требование Госжилинспекции по Липецкой области о предоставлении документов, подтверждающих законность перепланировки и переустройства, проведенных в квартире.